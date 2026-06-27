Por Redacción EC

Las personas que llevan una vida sedentaria y apenas realizan actividad física tienen la oportunidad de mejorar significativamente su salud al adoptar hábitos más activos. Aunque caminar ya representa un beneficio importante, los especialistas recomiendan hacerlo de manera constante y con un ritmo dinámico para potenciar sus efectos. Incorporar esta práctica a la rutina diaria puede marcar una diferencia notable en el bienestar físico y mental. Uno de los principales atractivos de esta actividad es su accesibilidad. Caminar no requiere equipos costosos, conocimientos especializados ni una gran inversión de tiempo, por lo que resulta una alternativa al alcance de casi cualquier persona. Además de ser una opción económica y fácil de mantener a largo plazo, constituye una de las formas más seguras y efectivas de iniciar un cambio hacia un estilo de vida más saludable.