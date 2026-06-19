Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha analizado el comportamiento de aquellos hijos que, pese a ser adultos, tener una familia propia o vivir de manera independiente, continúan recibiendo apoyo constante de sus padres y, en muchos casos, mantienen una marcada dependencia hacia ellos. Desde el punto de vista psicológico, muchos de ellos tienen un impacto negativo en su vida debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.