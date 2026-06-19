A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha analizado el comportamiento de aquellos hijos que, pese a ser adultos, tener una familia propia o vivir de manera independiente, continúan recibiendo apoyo constante de sus padres y, en muchos casos, mantienen una marcada dependencia hacia ellos. Desde el punto de vista psicológico, muchos de ellos tienen un impacto negativo en su vida debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LOS PADRES QUE AYUDAN A SUS HIJOS ADULTOS?

De acuerdo con la investigadora Eva Millet, la hiperpaternidad (sobreprotección extrema hacia los hijos) puede generar adultos inseguros, dependientes y con escasa autonomía en sus vidas. Es decir, el control parental le puede afectar la salud mental al limitar el desarrollo de necesidades psicológicas fundamentales como la autonomía, la competencia y la capacidad de relacionarse con otras personas. Inclusive, expertos señalan que la intervención constante de los padres en los problemas de sus hijos adultos los puede limitar en varios aspectos de su vida y generar poca capacidad para afrontar desafíos, lo que puede traducirse en menor autoestima y dificultades de regulación emocional. Y es que, esta conducta suele estar vinculada al denominado “síndrome del nido vacío”, una etapa de malestar emocional que enfrentan algunos progenitores tras la independencia de sus hijos, caracterizada por sentimientos de pérdida, falta de propósito, ansiedad y más, conforme comparte La Nación.

¿Apoyo o dependencia? Esto dicen los expertos sobre los padres que nunca dejan de ayudar a sus hijos. Foto: Bebés y Más

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE QUE LOS ADULTOS MAYORES VIVAN EN LA CASA DE SUS HIJOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En una entrevista para la plataforma Hola, la neuropsicóloga del Instituto Centta, María González Ruiz, explicó que los adultos mayores enfrentan un proceso emocional complejo cuando se mudan a la casa de sus hijos, quienes ya cuentan con una familia establecida, ya sea por un tema de salud o decisión familiar. De acuerdo con la especialista, estas personas mayores no solo experimentan una serie de emociones, sino también sienten que pierden autonomía por el cambio radical que tuvieron. De hecho, desde el punto de vista cognitivo, un cambio de entorno puede generar desorientación, especialmente en casos de deterioro cognitivo, demencia o dificultades sensoriales y físicas. De esta manera, es indispensable que, durante esta etapa del duelo, los hijos puedan acompañar a la madre por la pérdida de independencia y validar las emociones que atraviesa

“Para una persona mayor, dejar su casa para ir a vivir con los hijos no es solo un cambio de domicilio, suele ser un cambio vital profundo. La casa representa identidad, autonomía, rutina, pertenencia, recuerdos y control sobre la propia vida. Por eso, aunque la decisión sea necesaria y esté motivada por el cuidado, puede vivirse como una pérdida de independencia, de intimidad, de rol adulto, de hábitos cotidianos y, en ocasiones, de la propia identidad. Sin embargo, pueden aparecer sentimientos de tristeza, irritabilidad, miedo, vergüenza, sensación de carga, culpa o enfado. Detrás de esas emociones suele haber un proceso de duelo por la autonomía perdida, por el cuerpo que ya no responde igual. La clave es no tratar la transición solo como un problema logístico, sino como un proceso emocional. No basta con preparar una habitación o gestionar la medicación: hay que acompañar el duelo por la pérdida de autonomía”, dijo González Ruiz para Hola.