Por Redacción EC

En un grupo de WhatsApp puede haber quienes escriben constantemente, quienes reaccionan a cada mensaje y también aquellos que permanecen atentos a toda la conversación sin intervenir prácticamente nunca. Aunque desde fuera este comportamiento puede confundirse con indiferencia, la psicología plantea que el silencio digital puede responder a diferentes características personales y situaciones particulares. No existe una única explicación para alguien que decide no responder. La personalidad, el nivel de confianza con los demás y la forma en que cada individuo afronta las interacciones sociales pueden influir en su manera de comunicarse a través de una pantalla.