En un grupo de WhatsApp puede haber quienes escriben constantemente, quienes reaccionan a cada mensaje y también aquellos que permanecen atentos a toda la conversación sin intervenir prácticamente nunca. Aunque desde fuera este comportamiento puede confundirse con indiferencia, la psicología plantea que el silencio digital puede responder a diferentes características personales y situaciones particulares. No existe una única explicación para alguien que decide no responder. La personalidad, el nivel de confianza con los demás y la forma en que cada individuo afronta las interacciones sociales pueden influir en su manera de comunicarse a través de una pantalla.

Olga Albaladejo, psicóloga citada por Cuerpomente, relaciona esta conducta con rasgos como la timidez, que puede estar acompañada de inseguridad o nerviosismo. En determinadas personas, estas características hacen que incluso una respuesta sencilla pueda convertirse en una situación incómoda.

A diferencia de una conversación cara a cara, WhatsApp deja constancia escrita de lo que se dice. Albaladejo explica que “En WhatsApp, los mensajes quedan escritos, visibles para todos y sujetos a múltiples interpretaciones”. Además, “no hay tono, no hay gestos, no hay contexto emocional”, factores que pueden aumentar el temor de algunas personas a ser juzgadas o malinterpretadas.

El miedo a equivocarse también puede influir

Enviar un mensaje a un grupo implica exponerse ante varias personas al mismo tiempo. Para alguien que experimenta inseguridad durante las interacciones sociales, esa sensación puede ser suficiente para preferir observar antes que participar.

La posibilidad de que una frase sea interpretada de una manera diferente a la intención original también puede generar dudas antes de pulsar el botón de enviar. Un comentario que para una persona resulta completamente normal podría convertirse, desde la perspectiva de alguien más reservado, en una fuente de preocupación.

Por ello, permanecer como lector no significa necesariamente que la persona no esté interesada en la conversación. Puede estar siguiendo cada mensaje y, aun así, considerar que intervenir no es necesario o que hacerlo podría generar una situación incómoda.

La comunicación digital, en ese sentido, modifica la manera en que muchas personas expresan sus pensamientos. El silencio también puede convertirse en una estrategia para evitar sentirse expuesto frente a familiares, amigos o compañeros.

Morderse los labios: ¿qué puede expresar este gesto?

La psicología también presta atención a determinadas conductas corporales que aparecen durante una conversación. Una de ellas es morderse los labios, movimiento que puede surgir de manera automática cuando una persona atraviesa una situación de tensión o se encuentra especialmente concentrada.

Este gesto ha sido relacionado con estados como nerviosismo, inquietud o preocupación. Sin embargo, su interpretación depende del contexto y no debería utilizarse por sí sola para establecer cómo se siente una persona.

En determinadas circunstancias, el movimiento también puede asociarse con atracción hacia quien se encuentra enfrente. Por esa razón, observar una conducta aislada no permite determinar con certeza qué está pensando o sintiendo alguien.

El lenguaje corporal funciona como un complemento de las palabras y puede aportar pistas sobre determinados estados emocionales. Aun así, la personalidad, la situación y el entorno deben ser considerados antes de sacar conclusiones.

¿Qué significa cruzar las piernas al estar sentado?

Las posturas que adoptamos mientras permanecemos sentados también forman parte de la comunicación no verbal. McGraw Hill Education, editorial especializada en contenidos científicos y educativos, explica que la postura comprende la manera en que mantenemos nuestro cuerpo al estar de pie, caminar, sentarnos o permanecer acostados.

Dentro de este análisis aparecen diferentes posiciones de las piernas que pueden asociarse con determinados estados o actitudes. Entre ellas se encuentran:

Piernas cruzadas: puede relacionarse con inseguridad o timidez.

puede relacionarse con inseguridad o timidez. Piernas semiabiertas: puede reflejar inseguridad cuando los pies se enroscan alrededor de las patas de la silla.

puede reflejar inseguridad cuando los pies se enroscan alrededor de las patas de la silla. Piernas estiradas: se interpreta como una postura vinculada con prepotencia.

se interpreta como una postura vinculada con prepotencia. Una pierna delante y otra detrás: puede asociarse con una situación de estrés.

Estas interpretaciones forman parte del estudio de la comunicación no verbal, un sistema mediante el cual las personas transmiten información sin recurrir directamente al lenguaje hablado. La mirada, los gestos, las expresiones del rostro y la posición corporal pueden acompañar aquello que decimos o, en determinadas situaciones, revelar señales emocionales.

Sin embargo, ningún gesto debería interpretarse de manera aislada como una prueba definitiva de personalidad o estado emocional. Tanto el silencio en un chat como una postura corporal pueden tener múltiples explicaciones, y conocer el contexto resulta indispensable para comprender realmente la conducta de una persona.