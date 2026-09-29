“Perú no va a ser nada fácil”: Rafa Márquez y el elogio a la Bicolor previo al amistoso. (Foto: AFP)
“Perú no va a ser nada fácil”: Rafa Márquez y el elogio a la Bicolor previo al amistoso. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Rafa Márquez tiene en la mira a la selección peruana. En la previa del amistoso por la Fecha FIFA, el entrenador de México destacó las dificultades que espera encontrar ante la Bicolor y dejó claro que su equipo tendrá que mantener la intensidad mostrada en su anterior presentación frente a Colombia.

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