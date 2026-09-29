Rafa Márquez tiene en la mira a la selección peruana. En la previa del amistoso por la Fecha FIFA, el entrenador de México destacó las dificultades que espera encontrar ante la Bicolor y dejó claro que su equipo tendrá que mantener la intensidad mostrada en su anterior presentación frente a Colombia.
“Perú no va a ser nada fácil, es un equipo competitivo, es un equipo de Sudamérica que obviamente todos los equipos sudamericanos te compiten”, expresó Márquez, quien resaltó el trabajo del combinado de Mano Menezas.
Además de destacar la intensidad que mostró México contra Colombia, el exfutbolista explicó que buscarán repetir algunos de los conceptos utilizados en ese partido. “Contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades y yo creo que es lo que vamos a pretender también ante Perú”, sostuvo el entrenador.
Márquez también reveló detalles del juego de la Bicolor. “Perú tiene jugadores interesantes y también es un equipo que intenta ir muy directo hacia el área rival, entonces tendremos mucho cuidado en eso”, manifestó.
Finalmente, el técnico azteca adelantó que usaría a algunos futbolistas jóvenes en este partidos. “Esta convocatoria es bastante joven de lo que venía siendo, así que bueno, creo yo en el talento joven y seguramente les daré minutos para poderles ver”, concluyó.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más