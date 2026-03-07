Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, con presencia en más de 190 países. Se puede ver en computadoras, televisores inteligentes, smartphones, tablets y consolas, además de ofrecer la opción de descargar contenidos para verlos sin conexión. En ese sentido, tras el inicio de marzo 2026, miles de usuarios se mantienen a la expectativa de nuevos estrenos que prometen captar la atención de más de uno. Por ello, en esta oportunidad, el servicio de streaming anunció una buena noticia para los miles de fanáticos del manga en todo el mundo: el lanzamiento de la segunda temporada de One Piece. Esto, sin duda, ha generado una serie de expectativas entre los fans por conocer las nuevas aventuras de una de las series más exitosas de la plataforma. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE ONE PIECE EN NETFLIX?

Luego del exitoso estreno de la primera temporada de One Piece el 31 de agosto de 2023 en Netflix, que logró posicionarse entre las series más vistas con aproximadamente 104,1 millones de visualizaciones hasta finales de 2025, la plataforma de streaming se prepara ahora para el lanzamiento del live action de su segunda temporada. Según su página oficial, el esperado estreno de la segunda parte de la serie será este martes 10 de marzo de 2026 a partir de las 2:00 a. m. (horario de México), lo cual promete captar la atención de los seguidores desde el primer capítulo.

Asimismo, entre las novedades de esta nueva temporada, aparecerán islas inéditas y sorprendentes, mientras que los integrantes de la banda del Sombrero de Paja deberán enfrentarse a la organización criminal Baroque Works, que actúa en las sombras. Eso no es todo, también debutarán en la serie personajes como el reno doctor Tony Tony Chopper, el padre de Monkey D. Luffy, así como Nico Robin, entre otros. Es importante mencionar que, de acuerdo con la página Espinof, ya está confirmada la tercera temporada de One Piece en Netflix y se espera que se estrene a mediados de 2027, para alegría de sus fanáticos.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ LA SEGUNDA PARTE DE ONE PIECE?

Según la plataforma 3D Juegos, Netflix confirmó que esta segunda parte de One Piece contará con ocho capítulos, centrándose principalmente en los sucesos de la Isla Drum. Estos son los títulos de cada episodio: