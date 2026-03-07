Por Redacción EC

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, con presencia en más de 190 países. Se puede ver en computadoras, televisores inteligentes, smartphones, tablets y consolas, además de ofrecer la opción de descargar contenidos para verlos sin conexión. En ese sentido, tras el inicio de marzo 2026, miles de usuarios se mantienen a la expectativa de nuevos estrenos que prometen captar la atención de más de uno. Por ello, en esta oportunidad, el servicio de streaming anunció una buena noticia para los miles de fanáticos del manga en todo el mundo: el lanzamiento de la segunda temporada de One Piece. Esto, sin duda, ha generado una serie de expectativas entre los fans por conocer las nuevas aventuras de una de las series más exitosas de la plataforma. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.