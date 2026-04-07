El capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE” ya tiene fecha confirmada de salida. ¿Cuándo podremos ver la continuación de la batalla de Elbaph luego de que Imu-sama haya llegado a la tierra de los gigantes y mostrara su verdadera forma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo sale el capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE” está programado para salir legal y oficialmente este domingo 19 de abril.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una tensión sin precedentes en Mary Geoise. Tras los eventos de Egghead, Imu-sama toma la decisión de abandonar el Castillo de Pangea, desatando el pánico entre los miembros del Gorosei. Mientras los ancianos intentan persuadirlo de no descender al “Mundo Inferior”, Figarland Garling interviene con dureza, recriminándoles su falta de visión ante la crisis de suministros que azota a la Tierra Santa. En medio de esta disputa, York contacta desesperada exigiendo comida, pero Garling la desprecia y la presiona para que acelere la producción de energía con la Mother Flame, culpándola de los fallos de su cuerpo original, Vegapunk.

Antes de partir, Imu se sumerge en sus recuerdos, repasando los rostros de aquellos que han marcado la historia y desafiado su autoridad, desde Rocks D. Xebec y Roger hasta el ascenso de Luffy y Barbanegra. El soberano muestra un desprecio absoluto por la arrogancia de sus subordinados y reafirma su obsesión personal al declarar que su objetivo principal es Vivi. Acto seguido, un gigantesco pentagrama demoníaco aparece bajo sus pies, permitiéndole desaparecer de Mary Geoise ante la mirada impotente de Garling y el Gorosei, dejando el Castillo de Pangea sumido en la oscuridad.

Mientras tanto, en la aldea oeste de Elbaph, los Sombrero de Paja y los gigantes lidian con los restos de la batalla anterior. Gerd y Stansen mantienen capturado a Sommers, quien intenta amenazarlos sin éxito. Zoro observa con curiosidad que el enemigo posee un corazón de acero, teorizando que destruirlo podría ser la única forma de acabar con su capacidad de regeneración magnética. En otro punto de la isla, Franky intenta auxiliar a unos malheridos Usopp y Brook, mientras que Luffy, Loki y Lilith se encuentran en la escuela morsa, donde el Dios del Sol (aún debilitado y en su forma anciana) intenta recuperar fuerzas comiendo raciones congeladas.

El clímax del capítulo se produce cuando el cielo de Elbaph es desgarrado por una columna de humo negro y un pentagrama satánico de dimensiones colosales que empequeñece el Castillo Aurust. La atmósfera se vuelve pesadilla: los objetos inanimados de la isla cobran vida con formas demoníacas y comienzan un cántico oscuro, mientras una explosión de Haki del Conquistador de nivel máximo sacude toda la región, dejando a gigantes y niños inconscientes. Ni siquiera Luffy o Zoro pueden ocultar su sorpresa ante la magnitud de tal presencia.

Finalmente, en lo alto del castillo, se revela la verdadera forma de Saint Nerona Imu. Envuelto en nubes con ojos, portando una espada curva y mostrando rasgos físicos imponentes como cuernos, tatuajes y cabello blanco, el Rey del Mundo se presenta ante los gigantes. Con sangre en la boca y una expresión de furia absoluta, el capítulo concluye confirmando oficialmente su identidad como uno de los Primeros 20 fundadores del Gobierno Mundial, marcando su entrada directa en el campo de batalla de Elbaph.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”