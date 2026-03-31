Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1179 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph llegó a su punto crítico cuando Luffy y Loki se enfrentaron a Imu-Gunko. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Aquí te contamos todo.

Spoilers “ONE PIECE 1179″

Los Cinco Ancianos del Gorosei intentan evitar que Imu abandone el castillo, sugiriendo que envíen a un Almirante o que vayan ellos mismos en su lugar.

En Elbaph

Gerd encuentra el corazón de Sommers mientras a Zoro se le ocurre una idea para destruirlo.

Imu aparece en un círculo mágico en el Castillo de Aurust y comienza a transformarse en medio de una explosión masiva de Haki del Conquistador. Un chorro de sangre sale de su boca. Alrededor, los objetos inanimados parecen cobrar vida con rostros malévolos.

Imu es revelado. Parece ser un hombre con un rostro hermoso, piel bronceada, cabello largo y blanco, alas, cuernos y una cola de demonio. En general, un diseño muy distintivo. Imu tiene tatuajes en el cuerpo, nubes oscuras que lo rodean pero no remolinos, si no con ojos como si fuese el ángel bíblico Ofanim y todo esto mientras empuña un arma de asta con nubes negras y el filo en forma de zigzag curvado en la punta.

Con esto se hace la presentación oficial.

Uno de los Veinte Fundadores del Gobierno Mundial.

Poder Especial: “Fruta del Diablo”.

Rey del Mundo.

Saint Nerona Imu.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1179 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1179 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 5 de abril de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una intensa reunión en el campo de batalla de Elbaph. Luffy, en su forma Gear 5, llega a máxima velocidad cargando a Usopp y Brook, quienes se encuentran gravemente heridos. Con una actitud inusualmente seria y molesta, le encarga a Nami y al resto que cuiden de sus compañeros mientras les advierte que se mantengan alejados, pues presiente que la batalla contra Loki y la entidad que lo acompaña está a punto de volverse una locura total.

La tensión escala cuando Imu, poseyendo el cuerpo de Gunko, comienza un relato críptico sobre el pasado del Gobierno Mundial. Menciona avistamientos de un barco de la “Raza Gigante” y una criatura voladora que atacaban estratégicamente desde la nieve. Mientras Imu conecta los puntos de esta historia, una sombra negra colosal emerge del cuerpo de Gunko, dejándola inconsciente y revelando una forma gigantesca que deja a Luffy y Loki impactados. Imu intenta someterlos con el “Pacto demoníaco: Domi Reversi”, un ataque de lanzas que pretende robar su esperanza de vida y obligarlos a odiarse mutuamente.

Sin embargo, el intento de control mental de Imu fracasa de forma estrepitosa. Tanto Luffy como Loki se muestran inmunes al pacto, afirmando que el ataque ni siquiera les dolió y cuestionando a Imu sobre su mención a Rocks. Ante la ineficacia de su magia, Luffy lanza un devastador “Dawn Gatling-gun” imbuido en Haki que destroza el cuerpo sombrío de Imu, seguido de un ataque final de Loki llamado “Niflheim”, el cual utiliza a su martillo Ragnir para congelar a la entidad en un bloque de hielo masivo y permanente.

Mientras Luffy y Loki caen exhaustos tras la batalla —Luffy regresando a su forma de anciano y Loki a su tamaño humano—, el resto de la isla lidia con las consecuencias del caos. En las aldeas, los gigantes y los Mugiwaras intentan apagar un incendio imparable, mientras que en la Biblioteca del Búho, Robin y Saul descubren con asombro que todos los libros han desaparecido, sugiriendo que el bibliotecario logró poner el conocimiento a salvo antes del desastre. Por otro lado, Chopper logra una hazaña médica increíble al descubrir que sus ataques pueden curar la “demonización” de los gigantes, devolviéndoles la cordura ante la mirada orgullosa de Zoro.

El capítulo cierra con un giro inesperado en la trama global. Tras la derrota de su proyección en Elbaph, la sombra de Imu desaparece del bloque de hielo y la escena se traslada al Castillo Pangea en Mary Geoise. Allí, el verdadero Imu envía un mensaje impactante al Gorosei: ha decidido abandonar la Tierra Santa por un tiempo, marcando un movimiento sin precedentes en la historia del Gobierno Mundial. El editor confirma que la próxima semana la serie continuará sin pausas.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”