Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”. El demonio se ha aparecido en Elbaph. Imu-sama ha llegado y ahora los Mugiwaras vivirán un hecho jamás visto en la historia de la serie. ¿Qué pasó ahora? Aquí te contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1180″

Capítulo 1180: Presagio

• Imu llega al grupo de Zoro y ataca a Gerd para liberar a Sommers, cortando algunos de los dedos de Gerd.

• Zoro ataca a Imu con “Rey del Infierno: Oni Giri”, pero Imu bloquea el ataque con su cola. Luego, Imu crea una pequeña llama negra llamada “Omen” y la lanza al rostro de Zoro, dejándolo ensangrentado.

• Imu revive a Sommers usando “Omen”.

• Imu crea alas negras en su espalda y comienza a volar.

• Imu llega al grupo de Sanji y revive a Killingham, nuevamente usando “Omen”.

• Sanji patea a Imu, pero este bloquea el ataque con su pierna. Luego, Imu contraataca con una patada envuelta en llamas negras, causando una explosión.

• El capítulo termina con una confrontación entre Imu y Loki.

• No hay descanso la próxima semana.

¿Cuándo sale el capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE” está programado para salir legal y oficialmente este domingo 19 de abril.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El Descenso de Imu-sama

Decisión sin precedentes: Imu decide abandonar el Castillo de Pangea y Mary Geoise para dirigirse al “Mundo Inferior” (Elbaph), ante la total sorpresa y desesperación del Gorosei, quienes consideran que su presencia allí es inapropiada para un dios.

Imu decide abandonar el Castillo de Pangea y Mary Geoise para dirigirse al “Mundo Inferior” (Elbaph), ante la total sorpresa y desesperación del Gorosei, quienes consideran que su presencia allí es inapropiada para un dios. Garling toma el mando: Figarland Garling interrumpe a los ancianos, enfatizando que la paz en la Tierra Santa se está acabando. Recibe una llamada de York , quien exige comida y lujos de Tenryuubito. Garling la desprecia, culpándola del “hambre” del gobierno y exigiéndole que genere energía con la Mother Flame .

Figarland Garling interrumpe a los ancianos, enfatizando que la paz en la Tierra Santa se está acabando. Recibe una llamada de , quien exige comida y lujos de Tenryuubito. Garling la desprecia, culpándola del “hambre” del gobierno y exigiéndole que genere energía con la . Recuerdos de Imu: Antes de partir, Imu recuerda momentos clave de la historia (Rocks, Roger, el nacimiento de Shirahoshi, Luffy, Barbanegra y Cobra). Rompe los carteles de se busca de los “D”, pero se queda mirando una foto de Vivi , reafirmando su deseo de tenerla.

Antes de partir, Imu recuerda momentos clave de la historia (Rocks, Roger, el nacimiento de Shirahoshi, Luffy, Barbanegra y Cobra). Rompe los carteles de se busca de los “D”, pero se queda mirando una foto de , reafirmando su deseo de tenerla. La partida: Mediante un gigantesco pentagrama demoníaco, Imu desaparece de Mary Geoise, dejando a cargo a los cinco ancianos y a Garling.

Situación en Elbaph

Los “demonios” Sommers y Killingham: Los gigantes Gerd y Stansen tienen retenido a Sommers, quien amenaza con una muerte miserable. Zoro observa que el corazón de estos seres es de acero y teoriza que destruirlo podría ser la solución. Por otro lado, Sanji ha dejado a Killingham desmembrado y amarrado para evitar que se regenere.

Los gigantes Gerd y Stansen tienen retenido a Sommers, quien amenaza con una muerte miserable. observa que el corazón de estos seres es de acero y teoriza que destruirlo podría ser la solución. Por otro lado, ha dejado a Killingham desmembrado y amarrado para evitar que se regenere. Estado de los Mugiwaras: Franky intenta ayudar a Usopp y Brook (que tienen los huesos rotos), mientras Jimbe busca a Chopper.

Franky intenta ayudar a Usopp y Brook (que tienen los huesos rotos), mientras Jimbe busca a Chopper. Luffy y Loki: Luffy sigue en su forma de anciano tras usar el Gear 5. Loki le explica que los almuerzos escolares están congelados porque su energía térmica fue absorbida, pero asegura que Gunko sobrevivirá si Ragnir la descongela.

El Clímax: La Oscuridad llega a la Isla

Un fenómeno aterrador: Nami y Zeus presienten algo extraño. Un pentagrama satánico colosal aparece sobre el Castillo Aurust , eclipsando todo el lugar con nubes negras y llamas oscuras.

Nami y Zeus presienten algo extraño. Un pentagrama satánico colosal aparece sobre el , eclipsando todo el lugar con nubes negras y llamas oscuras. Transformación del entorno: Los objetos inanimados de Elbaph cobran vida con formas demoníacas y comienzan un cántico oscuro. Una explosión masiva de Haki del Conquistador al máximo nivel sacude la isla, dejando a muchos gigantes fuera de combate.

Los objetos inanimados de Elbaph cobran vida con formas demoníacas y comienzan un cántico oscuro. Una explosión masiva de al máximo nivel sacude la isla, dejando a muchos gigantes fuera de combate. La presentación de Imu: Imu aparece en el centro del castillo, tosiendo sangre pero liberando un poder abrumador. Su apariencia real es revelada: tiene cabello blanco, cuernos, tatuajes, una espada curva y está rodeado por la sombra puntiaguda que atacó a Sabo.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”