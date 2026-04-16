Ya tenemos todo el capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph sigue en pie después de que haya hecho su aparición el denominado ‘Rey del mundo’, Imu-sama. ¿Qué hará Luffy y sus amigos ante este enemigo tan poderoso? Aquí te contamos todo lo que pasó en este capítulo.

Capítulo 1180 de “ONE PIECE”

“Omen” (“オーメン” en japonés, los kanji (魔気) significan “Aura Demoníaca”).

Petición de un lector en la portada: “Vegapunk modifica a Zeus. De esa forma, ahora hace llover caramelos para Choper”.

El capítulo empieza con una página doble donde vemos un primer plano de Imu al completo. Los “puntos” blancos están por todo el cuerpo de Imu, incluso en sus piernas o en sus pies.

Imu llega al pueblo del oeste y le pregunta algo a los gigantes.

Imu: “¿Dónde está el rey de este país?”

Brogy: “¡¡Quién demonios eres tú!!”

Dorry: “¡¡Aquí en Elbaph no tenemos ningún rey!!”

Imu se da cuenta de que Sommers está en las manos de Gerd y le pregunta “¿Qué se supone que has estado haciendo, Sommers?”.

Imu salta, y usa su lanza con tal velocidad, que no somos capaces de ver sus movimientos. De repente, los pulgares e índices de las manos de Gerd son amputados en un instante, y el cuerpo de Sommers cae al suelo.

Hajrudin, enfurecido, se lanza a por Imu. Cuando Imu está a punto de atacar a Hajrudin, Stansen aparta a Hajrudin de una patada. Por desgracia, el ataque de Imu alcanza a Stansen y corta una de sus piernas.

Zoro ataca a Imu con su “Enou Santōryū: Rengoku Oni Giri”, pero Imu lo bloquea sin ningún problema con la punta de su cola.

Después, Imu crea una pequeña llama negra en la palma de su mano llamada “Omen” y se la dispara a Zoro a la cabeza. El ataque hace que Zoro caiga al suelo con sangre en la cabeza como si le hubiera alcanzado una bala.

A continuación Imu usa el “Omen” contra Hajrudin, pero esta vez el ataque crea una gran explosión.

Vemos que el anillo negro con ojos que Imu tiene en la espalda, es en realidad un anillo de fuego negro.

Imu conjura otro “Omen” pero esta vez se da a Sommers, haciendo que Sommers se recupere de forma instantánea.

Dos alas de plumas negras emergen de la espalda de Imu, que vuela con ellas hacia donde está Gunko. La llama negra de la lanza de Imu se transforma en una especie de cañón e Imu dispara una bola de fuego negro (que tiene ojos y boca, y se parece a los murciélagos que usaba Moria) al bloque de hielo donde está atrapada Gunko. El ataque produce otra gran explosión.

Imu llega a donde está Killingham y le otorga otra llama negra “Omen” que restaura el cuerpo de Killingham.

Sanji ataca a Imu con una patada, pero Imu la bloquea sin esfuerzo con la planta del pie (vemos que Imu es del tamaño de Kaidou, Big Mom, Kuma...).

Imu da un giro y ahora es él quien lanza una patada (con la pierna envuelta en llamas negras) contra Sanji. Se produce otra gran explosión y no vemos qué ha pasado con Sanji.

De repente, Loki aparece e Imu empieza a hablar con él.Imu: “Mu está buscando al culpable tras el asesinato de mi sirviente Harald... hace 14 años...”

Loki: “¡¡Él no era tu sirviente ni nada parecido!! ¡¡El nombre Harald pertenece a mi padre!!¡¡¡Y él fue “el Rey de Elbaph”!!!”

En la página doble final del capítulo, Loki e Imu se encuentran cara a cara. Loki está muy enfadado y lleva su martillo Ragnir en la mano. Además, toda la zona se ha cubierto de nubes negras y rayos.Loki: “¡¡Yo soy el tipo que estás buscando!!”

Imu: “Se habrían evitado muchos problemas si no hubieras estado aquí...”

Loki: “¡¡¡“Elbaph” es el único lugar donde quiero estar!!! ¡¡Métetelo en la cabeza, imbécil!!”

FIN.

La semana que viene NO HAY DESCANSO .

¿Cuándo sale el capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE” está programado para salir legal y oficialmente este domingo 19 de abril.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El Descenso de Imu-sama

Decisión sin precedentes: Imu decide abandonar el Castillo de Pangea y Mary Geoise para dirigirse al “Mundo Inferior” (Elbaph), ante la total sorpresa y desesperación del Gorosei, quienes consideran que su presencia allí es inapropiada para un dios.

Imu decide abandonar el Castillo de Pangea y Mary Geoise para dirigirse al “Mundo Inferior” (Elbaph), ante la total sorpresa y desesperación del Gorosei, quienes consideran que su presencia allí es inapropiada para un dios. Garling toma el mando: Figarland Garling interrumpe a los ancianos, enfatizando que la paz en la Tierra Santa se está acabando. Recibe una llamada de York , quien exige comida y lujos de Tenryuubito. Garling la desprecia, culpándola del “hambre” del gobierno y exigiéndole que genere energía con la Mother Flame .

Figarland Garling interrumpe a los ancianos, enfatizando que la paz en la Tierra Santa se está acabando. Recibe una llamada de , quien exige comida y lujos de Tenryuubito. Garling la desprecia, culpándola del “hambre” del gobierno y exigiéndole que genere energía con la . Recuerdos de Imu: Antes de partir, Imu recuerda momentos clave de la historia (Rocks, Roger, el nacimiento de Shirahoshi, Luffy, Barbanegra y Cobra). Rompe los carteles de se busca de los “D”, pero se queda mirando una foto de Vivi , reafirmando su deseo de tenerla.

Antes de partir, Imu recuerda momentos clave de la historia (Rocks, Roger, el nacimiento de Shirahoshi, Luffy, Barbanegra y Cobra). Rompe los carteles de se busca de los “D”, pero se queda mirando una foto de , reafirmando su deseo de tenerla. La partida: Mediante un gigantesco pentagrama demoníaco, Imu desaparece de Mary Geoise, dejando a cargo a los cinco ancianos y a Garling.

Situación en Elbaph

Los “demonios” Sommers y Killingham: Los gigantes Gerd y Stansen tienen retenido a Sommers, quien amenaza con una muerte miserable. Zoro observa que el corazón de estos seres es de acero y teoriza que destruirlo podría ser la solución. Por otro lado, Sanji ha dejado a Killingham desmembrado y amarrado para evitar que se regenere.

Los gigantes Gerd y Stansen tienen retenido a Sommers, quien amenaza con una muerte miserable. observa que el corazón de estos seres es de acero y teoriza que destruirlo podría ser la solución. Por otro lado, ha dejado a Killingham desmembrado y amarrado para evitar que se regenere. Estado de los Mugiwaras: Franky intenta ayudar a Usopp y Brook (que tienen los huesos rotos), mientras Jimbe busca a Chopper.

Franky intenta ayudar a Usopp y Brook (que tienen los huesos rotos), mientras Jimbe busca a Chopper. Luffy y Loki: Luffy sigue en su forma de anciano tras usar el Gear 5. Loki le explica que los almuerzos escolares están congelados porque su energía térmica fue absorbida, pero asegura que Gunko sobrevivirá si Ragnir la descongela.

El Clímax: La Oscuridad llega a la Isla

Un fenómeno aterrador: Nami y Zeus presienten algo extraño. Un pentagrama satánico colosal aparece sobre el Castillo Aurust , eclipsando todo el lugar con nubes negras y llamas oscuras.

Nami y Zeus presienten algo extraño. Un pentagrama satánico colosal aparece sobre el , eclipsando todo el lugar con nubes negras y llamas oscuras. Transformación del entorno: Los objetos inanimados de Elbaph cobran vida con formas demoníacas y comienzan un cántico oscuro. Una explosión masiva de Haki del Conquistador al máximo nivel sacude la isla, dejando a muchos gigantes fuera de combate.

Los objetos inanimados de Elbaph cobran vida con formas demoníacas y comienzan un cántico oscuro. Una explosión masiva de al máximo nivel sacude la isla, dejando a muchos gigantes fuera de combate. La presentación de Imu: Imu aparece en el centro del castillo, tosiendo sangre pero liberando un poder abrumador. Su apariencia real es revelada: tiene cabello blanco, cuernos, tatuajes, una espada curva y está rodeado por la sombra puntiaguda que atacó a Sabo.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”