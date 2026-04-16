Resumen

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El capítulo 1180 del manga de "ONE PIECE" lo podrás leer oficialmente en la web de Manga Plus este domingo 19 de abril. (Foto: Shueisha)
El capítulo 1180 del manga de "ONE PIECE" lo podrás leer oficialmente en la web de Manga Plus este domingo 19 de abril. (Foto: Shueisha)
Por Paolo Valdivia

Ya tenemos todo el capítulo 1180 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph sigue en pie después de que haya hecho su aparición el denominado ‘Rey del mundo’, Imu-sama. ¿Qué hará Luffy y sus amigos ante este enemigo tan poderoso? Aquí te contamos todo lo que pasó en este capítulo.

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