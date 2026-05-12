Horóscopo de HOY, martes 12 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará una ayuda conveniente con colegas nuevos y todo se convertirá en éxito. Amor: las dudas en la pareja quedarán aclaradas y surgirá una dulce armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente de confianza insistirá con cambios de estrategia y verá que tienen razón. Amor: cuidará pequeños detalles, una bella persona los nota y termina enamorándose.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: enfrentará una situación complicada pero resolverá con gran eficacia. Amor: una expareja rondará cerca de su entorno con la intención de revisar el pasado.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con cierta mediación se acercarán posiciones opuestas y todos ganan. Amor: su encanto estará irresistible y será percibido especialmente por una persona.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una polémica medida recibirá rechazo pero la analizará con calma y la entenderá. Amor: los gestos sutiles serán recibidos con calidez y el ambiente se armonizará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: reunirá colegas expertos y las perspectivas comenzarán a ser prometedoras. Amor: con la persona que menos imagina, descubrirá que le une una gran afinidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: en una reunión se enterará sobre un negocio que genera beneficios rápidos. Amor: momento para una relación nueva que conocerá en un encuentro fortuito.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se preocupará por una entrevista decisiva pero todo resultará favorable. Amor: su pareja le hablará sin rodeos sobre un tema y ello le alterará los nervios.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una falla ocurrirá si exagera con el optimismo pero lo controlará. Amor: en la pareja le pedirán un cambio de actitud que permita destrabar la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le llegarán noticias positivas sobre los proyectos. Sus ingresos crecen. Amor: alguien del pasado se enamorará de alguien de su entorno pero lo aceptará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una idea de otro tiempo se convertirá en éxito y hará crecer el negocio. Amor: cuando se controla el entusiasmo, puede ver a la persona en su totalidad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará con acierto en una situación difícil y saldrá adelante. Amor: dirigirá su encanto a cierta persona y tendrá éxito, será su alma gemela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA Y PERSPICAZ. TIENE MUCHA PACIENCIA EN SITUACIONES IRRITANTES.