La expectación entre la comunidad de “ONE PIECE” no deja de crecer y más esperando el capítulo 1159 del anime. Tras una serie de episodios visualmente experimentales que nos presentaron el extraño mundo de piezas de construcción donde Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji fueron secuestrados, el anime se prepara para dar el siguiente paso lógico: el enfrentamiento final contra el impostor que se hace llamar el “Dios del Sol”.

La narrativa se encuentra en un punto crítico. Mientras el resto de la tripulación a bordo del Thousand Sunny sigue desaparecida en la densa niebla de Elbaph, el grupo de Luffy finalmente ha comprendido que las paredes de su entorno no son más que un diorama gigante. El próximo episodio promete no solo acción, sino la esperada revelación del exterior de la isla.

Preview oficial del capítulo 1159 de “ONE PIECE”

Fecha oficial de estreno del capítulo 1159

Es oficial: el capítulo 1159 de “ONE PIECE” se estrenará el próximo domingo 26 de abril. Los fans pueden marcar sus calendarios, ya que este episodio marcará el cierre de la primera fase del arco de Elbaf, dando paso a una exploración más profunda del territorio de los Gigantes.

Como es costumbre en la producción de Toei Animation, se espera que el despliegue técnico mantenga el alto estándar que ha definido a la serie desde el inicio de Egghead, con una paleta de colores vibrante que contrasta con la atmósfera misteriosa y nórdica de esta nueva saga.

Detalles de la trama: El contraataque de los Sombrero de Paja

En el capítulo anterior, vimos cómo la tripulación comenzó a descifrar el engaño. Para el episodio 1159, el enfoque estará en la fuga masiva. La fuerza de los protagonistas será necesaria para destrozar el cristal reforzado del diorama y enfrentarse cara a cara con su captor.

Además, los rumores sugieren que podríamos tener breves vistazos de lo que está ocurriendo con Robin, Franky, Brook y Jinbe en el mundo exterior, conectando las piezas de este rompecabezas geográfico. La tensión aumenta, pues no están solo en cualquier isla, sino en la tierra de los guerreros más fuertes del mundo, un lugar que Usopp ha soñado visitar desde hace más de mil episodios.

Ficha técnica del capítulo 1159