El segundo capítulo de "Saint Seiya Tenkai-Hen: La Saga del Cielo" nos sumerge en una atmósfera de misterio, pérdida de memoria y el inminente regreso de la oscuridad. A continuación, desglosamos los hechos más importantes de este episodio que conecta el destino de los caballeros con el de la diosa Athena.

Saori recupera sus recuerdos y el dolor de la amnesia

La trama continúa con Seiya y Saori. Todo desencadena cuando Seiya le pregunta a una confundida Saori sobre un sombrero; ella inicialmente no recuerda si le pertenece. Sin embargo, al tomar el sombrero entre sus manos, un destello de sus memorias junto al caballero de Pegaso regresa de golpe, haciéndola gritar su nombre: “¡Seiya!”.

A pesar de este instante de claridad, la confusión reina. Seiya se extraña de que ella conozca su nombre, ya que él tampoco parece recordar el pasado. Abrumada por la situación, Saori cae de rodillas sumida en el llanto, preguntándose quién es realmente, qué hace en ese lugar y por qué es incapaz de recordar su propia identidad.

El encuentro con Shun y un mundo que cae en la oscuridad

En ese momento de vulnerabilidad, Shun aparece cargando un burrito y cuestiona a Seiya sobre la identidad de la misteriosa joven. Al notar el estado de Saori, ambos caballeros coinciden en que ella ha perdido la memoria. Con un tono irónico y resignado, se ríen comentando que a ella “le pasó lo mismo que a ellos”, dado que ninguno de los dos sabe nada del otro más allá de sus respectivos nombres.

Mientras Seiya reflexiona sobre quiénes son verdaderamente, la calma se rompe con la aparición de un grupo de personas con aspecto de zombis que exigen comida y dinero. Tras lidiar con ellos, Seiya y Shun expresan su preocupación por el estado actual del planeta, advirtiendo que si las cosas siguen así, el mundo pronto será envuelto por la oscuridad. Ambos teorizan si este caos se debe al fuerte rumor de que la diosa Athena ha desaparecido.

Jean y los esqueletos: La amenaza sobre Rodrio

La situación empeora cuando el villano Jean aprovecha el debilitamiento del sello de Athena para levantar a un ejército de esqueletos. Con la promesa de otorgarles la vida eterna, Jean les ordena una misión crucial: encontrar y asesinar a Saori.

Por otro lado, la acción se traslada al pueblo de Rodrio. Seiya regresa a su hogar para encontrarse con su hermana Seika. Mientras comparten la cena, Seiya le relata lo sucedido con Saori. Aunque Seika intenta disimular su sorpresa ante el relato, internamente se debate en el temor. En su mente, Seika implora que no destruyan la vida pacífica que han logrado construir y que su hermano no sea arrastrado una vez más al implacable campo de batalla.

El capítulo cierra con una tensión en aumento: los esqueletos de Jean llegan a la zona en busca de Athena, mientras Saori, ajena al peligro inmediato, contempla el firmamento señalando que las constelaciones brillan de forma excepcional, fijando su mirada en la emblemática constelación de Pegaso.