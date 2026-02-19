“Saint Seiya” regresa con “THEN III: Tenkai e no Michi”: qué es y cuándo sale el “Camino hacia el mundo celestial”

El universo de “Saint Seiya” vuelve a expandirse en 2026 con un nuevo capítulo oficial del manga. Masami Kurumada ha confirmado la llegada de “Saint Seiya THEN III: Tenkai e no Michi”, una historia que ha desatado la euforia del fandom al sugerir el tan esperado arco del Cielo.

A continuación, te contamos qué significa este anuncio, cuándo se publica y si realmente confirma la famosa Heaven Saga Arc.

Qué es “Saint Seiya THEN III: Tenkai e no Michi”

“Saint Seiya THEN III: Tenkai e no Michi” es la tercera entrega del proyecto especial “Saint Seiya THEN”, una continuación canónica del manga tras los eventos de “Next Dimension”.

El título puede traducirse como “El camino hacia el cielo”, lo que ha generado especulación masiva entre los fans sobre la llegada del arco de los dioses olímpicos.

Este capítulo especial funcionaría como una secuela directa del universo original creado por Masami Kurumada, manteniendo la continuidad oficial del manga clásico.

Fecha de estreno y dónde se publicará

El capítulo se publicará el 12 de marzo de 2026 en la revista Weekly Shōnen Champion #15.

Este lanzamiento marca el regreso oficial de Kurumada con una nueva historia original, algo que no ocurría desde el cierre de “Next Dimension”.

¿Se confirma la Saga del Cielo (Heaven Saga Arc)?

Aunque muchos fans han afirmado que la Saga del Cielo está confirmada, la realidad es más matizada.

El título “Tenkai e no Michi” sugiere claramente una conexión con el arco del Cielo, donde aparecerían Zeus y los dioses olímpicos. Sin embargo, no se ha anunciado oficialmente una saga serializada completa.

Por ahora, este capítulo se considera:

Un preludio o prólogo del arco del Cielo

Una continuación especial dentro del proyecto “THEN”

Un posible teaser de una futura saga

La confirmación de un arco largo y regular aún depende de anuncios futuros.

Por qué este anuncio es tan importante para los fans

La Saga del Cielo ha sido uno de los mayores misterios de “Saint Seiya” durante décadas. Kurumada la planeó como la continuación tras la saga de Hades, pero nunca llegó a desarrollarla completamente en el manga.

Este nuevo capítulo representa:

El posible inicio del enfrentamiento contra Zeus

El regreso del manga original a nuevas historias

Una oportunidad histórica para cerrar la saga principal

Por eso, el anuncio ha generado enorme hype en redes y comunidades otaku.

“Saint Seiya THEN III: Tenkai e no Michi” es uno de los anuncios más importantes del año para los fans del anime y manga. Si bien todavía no confirma oficialmente la Saga del Cielo completa, todo indica que podría ser el primer paso hacia el arco más esperado de la franquicia.

El 12 de marzo de 2026 marcará el regreso de “Saint Seiya” a nuevas historias canónicas, y el fandom estará atento a cada detalle.