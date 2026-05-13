El 2026 será recordado como el año en que la espera terminó para los seguidores de “Saint Seiya”. Con motivo del 40° aniversario de la franquicia, el maestro Masami Kurumada ha dado inicio a la esperada Saga del Cielo o también llamada Tenkai-Hen, un hito que promete redefinir el futuro de los Santos de Atenea.

Capítulo 1 de “Saint Seiya: Tenkai-Hen”

Estamos en el santuario nuevamente mientras Saori baja con lágrimas en sus ojos.

Ella se da cuenta de que sus memorias están desapareciendo nuevamente con lo que damos inicio a la saga del mundo celestial.

En el purgatorio, lugar que se encuentra entre los campos eliseos y el infierno, vemos que alguien aparece del polvo estelar y se nos revela que es Ker, la diosa maligna. Ella ve que

todo está destruido excepto unas pequeñas partes y se sorprende porque ve la surplice del perro, haciendo que despierte su portador, Jean de Ortro.

Ker le dice que hizo los preparativos para la victoria de Hades y se fue a su letargo pero cuando despertó, no podía creer la aplastante derrota que tuvo Hades y sus espectros. Fueron aniquilados.

Ella dice que la resurrección del infierno podría durar 100 años y no comprende por qué quedó viva y por qué Jean pudo despertar. Ella entiende que los poderes de Hades ya no están pero se pregunta por qué el poder de Atena se debilita mientras vemos que su estatua explota.

Ker reacciona y dice que no es el poder de Atena que se debilita, es su existencia misma la que desaparece por completo. Ker ve esto como una gran oportunidad ya que si Atena desaparece, no solamente el infierno resurgirá si no que la Tierra que anhelaron desde el mito sería una realidad.

Nos vamos a Grecia, a Rodrio, vemos que Seiya tomó el sombreo que se le cayó a Saori, mientras le dice “Espere por favor, se le cayó esto, señorita”, finalizando el capítulo 1 de la saga del cielo con las palabras del narrador “mientras el ejército de hades fija su objetivo, en la Tierra, Saori y Seiya se acaban de encontrar”.

¿Dónde y cuándo leer legalmente “Saint Seiya: Tenkai-Hen”?

El primer capítulo (así como todos los demás) de la nueva serialización de “Saint Seiya: Tenkai-Hen” ha llegado oficialmente en el número 24 de la prestigiosa revista Weekly Shōnen Champion.

El camino hacia el Olimpo: ¿Qué esperar de esta nueva etapa?

Esta entrega es la continuación directa tras el cierre de Next Dimension y los eventos narrados en la miniserie Saint Seiya: Then. A diferencia de otros proyectos derivados, esta obra cuenta con la autoría absoluta de Masami Kurumada, lo que garantiza su estatus como canon oficial dentro de la cronología de la serie. Los fanáticos finalmente podrán ver el desarrollo del conflicto contra Zeus y los dioses olímpicos, un arco argumental que se ha perfilado como el clímax definitivo de la historia.

¿Por qué este estreno es un hito para el anime y manga?

40 Aniversario: La serie celebra cuatro décadas desde que la obra comenzó a conquistar audiencias en 1986.

La serie celebra cuatro décadas desde que la obra comenzó a conquistar audiencias en 1986. Continuismo canónico: Es la culminación de años de espera narrativa tras la Guerra Santa contra Hades.

Es la culminación de años de espera narrativa tras la Guerra Santa contra Hades. Impacto digital: El regreso de Saint Seiya está dominando las búsquedas en portales especializados y plataformas de streaming de manga, demostrando que la “Generación de los Caballeros” sigue más activa que nunca.

Ficha técnica: Saint Seiya: Tenkai-Hen (Saga del Cielo)