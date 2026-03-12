La historia de “Saint Seiya” sigue expandiéndose. Se ha confirmado oficialmente que la esperada “Saga del Cielo” comenzará su serialización en formato manga el 14 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa dentro del universo creado por Masami Kurumada.

La información se reveló en el capítulo 3 del manga “Saint Seiya: Then”, donde se anunció que la nueva obra llevará el título "Saint Seiya: Tenkai-hen" y abordará finalmente el arco conocido entre los fans como la “Saga del Cielo”. Este anuncio que se dio en la Weekly Shonen Champion ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia, ya que durante años esta parte de la historia ha sido una de las más esperadas dentro del canon de la saga.

El inicio oficial de la “Saga del Cielo”

De acuerdo con lo revelado en el capítulo más reciente de Saint Seiya: Then, el manga Saint Seiya: Tenkai-hen comenzará su serialización el 14 de mayo, fecha en la que los lectores podrán conocer el inicio del nuevo arco argumental.

La Saga del Cielo es un punto clave dentro de la cronología de Saint Seiya, ya que se sitúa después de los acontecimientos más importantes que han marcado el destino de los Caballeros de Atenea. En este arco se espera que la historia explore el conflicto entre los guerreros de la diosa Atenea y las deidades del Olimpo, ampliando el alcance del universo mitológico que caracteriza a la obra.

Durante décadas, los fans han especulado sobre cómo se desarrollaría esta etapa en el manga, especialmente después de las adaptaciones y proyectos relacionados con el llamado “Tenkai-hen”.

Un arco esperado desde hace años por los fans

La llamada Saga del Cielo ha sido uno de los arcos más comentados dentro del fandom de Saint Seiya. Su importancia radica en que representa el siguiente gran conflicto tras las batallas contra los dioses que han aparecido en diferentes etapas de la historia.

El concepto de “Tenkai-hen”, que puede traducirse como “Capítulo del Cielo”, ya había aparecido anteriormente en la franquicia, especialmente con la película Saint Seiya: Tenkai-hen Josō ~Overture~ estrenada en 2004. Sin embargo, aquella historia tomó un rumbo distinto al planeado originalmente y no continuó desarrollándose dentro del canon principal.

Por esa razón, el anuncio de Saint Seiya: Tenkai-hen ha despertado tanta emoción: muchos seguidores consideran que podría ser la oportunidad de ver finalmente la versión oficial del enfrentamiento contra los dioses del Olimpo dentro del manga.