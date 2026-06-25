Ya salió todo el capítulo 1186 del manga de “ONE PIECE”. El flashback de Brook ha finiquitado con el secuestro de la princesa Shuri, ahora Gunko, del reino de Esperia por lo que volvemos al tiempo real en la batalla de Elbaph con Loki e Imu. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1186 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “una vez más”.

En la portada tenemos a Loki niño dibujando en secreto feliz mientras Ida le da de comer a sus lobitos.

El capítulo inicia con Esperia en llamas mientras el ataque del Gobierno Mundial destruye todo a su paso.

“¡No se rindan! ¡No nos queda ninguna forma de sobrevivir a excepción de lograr nuestra independencia!”, gritan las personas del lugar mientras reciben balazos.

Dentro del castillo, Brook está completamente desconcertado sin lograr entender qué es lo que acababa de ver tras la muerte del rey Luven.

La persona con el cigarro, la princesa Shuri endemoniada y la sombra de Saint Marcus Mars lo miran fijamente.

Brook reacciona y se va hacia el cuerpo del rey y comienza a gritar “¡Qué alguien traiga a un médico militar, el rey se encuentra en un estado muy crítico! ¡Hermano reacciona por favor, hermano!” mientras comienza a recordar momentos en los que tanto él como Luven sonreían juntos mientras cantaban y comían. Los ojos de Brook están en vueltos en lágrimas.

Brook comienza a gritar por el rey Luven mientras vemos que la sombra de Imu aparece por un costado mirando todo. La persona con el cigarro dice “Bah, es realmente molesto cuando una persona interrumpe en un momento como este”. La princesa Shuri lo mira y le dice “Brook, esa persona ya está muerta”.

Brook se molesta y dice “¡Y quién carajos eres tú y qué le has hecho a la princesa Shuri!”, apuntando a la persona. “¡Yo soy quien crió a esta pequeña desde que era una bebé, y ella es demasiado pura como para hacer algo así!” grita Brook pero Shuri se para frente a él para decirle algo que lo deja atónito.

“Ya que lo sabes todo, Brook... ¿sabías... que yo...soy una Dragona Celestial? Y esta persona no es mi padre biológico, ¿lo sabías?” dice Shuri y Brook se altera preguntándose cómo puede hablar así.

“Tú eres, sin lugar a dudas, la hija del Rey Luven, el vínculo entre un padre y su hija no necesita pruebas”, grita Brook pero Shuri responde “Esas pruebas existen, pruebas que habrían cambiado el rumbo de mi vida. ¡Era mi derecho de nacimiento ser una Dragona Celestial...! ¡¡He desperdiciado 16 años de mi vida en vano!! ¡¿Es que no entiendes mi furia?! ¿Crees que le pidieron a esta persona mil esclavos? No. ¡¡Sino que lo que pasó, pasó porque él se negó a entregarme a ellos!! ¡¡Este es simplemente un rey fracasado que causó la muerte de su pueblo en vano!! Por lo tanto, hice que pagara el precio de sus pecados... Con la muerte del rey, la guerra terminará... Ya no me importa el destino de este reino”, grita Shuri con fuerza.

Tras esto, se nos hace la presentación oficial de la persona que estaba sentada con el cigarro presenciando la muerte del rey Luven, “Caballero Sagrado - San Manmeyer Growlo”.

“Te recuerdo muy bien... Subordinado de Candle, el del cabello rizado. A pesar de que ni siquiera se te permitía acercarte a mí en ese entonces”, dice Growlo, haciendo que Brook se sorprenda de algo y es que le ve los ojos.

“No me habría tomado la molestia de venir a este lugar remoto solo para recuperar a una sola niña si no fuera por los ojos bipolares que posee. Es una habilidad con la que rara vez nace alguien, lo que hizo que Su Majestad la quisiera aunque yo mismo no fui capaz de despertarla”.

Imu le dice que ya hablado mucho y Growlo dice que ya es momento de que se vaya con Shuri.

Brook le dice que se detenga y levanta su espada pero Shuri se pone frente a él.

“¡Esto debe ser una pesadilla! ¡No puede ser! ¡Incluso te cambiaba los pañales de pequeña, yo lo se todo sobre ti princesa Shuri!”, pero ella responde “Cuándo presumes de tus favores y alardeas falsamente, derramar lágrimas de esa manera es algo vergonzoso y lamentable. Yo quiero que me protejan personas que sean mucho más fuertes. Si llego a la Tierra Santa ya no volveré a necesitarte más, ¿verdad? Tú, que siempre habías sido como un ángel todo este tiempo Ahora me pareces un demonio” mientras Brook recuerda momentos con ella y con el rey Luven.

Shuri levanta su espada y usa un ataque llamado “Gavotte Bond Avant” que le atraviesa la cabeza a Brook en un mar de sangre manchado por la espada de Shuri y todo esto mientras Brook en su mente comienza a cantar mientras cae.

“Al final no queda nada más que huesos y con esto llegamos al final”, cayendo mientras Shuri y Growlo se van.

Unos días después, vemos que personas heridas están mirando algo y gritan felices “¡Comandante Brook, ha recuperado el conocimiento! ¡Es un milagro!”. Brook abre los ojos y está completamente vendado.

“Esto es increíble, la espada atravesó su cabeza... ¡¡y aun así no murió!! La espada atravesó tu cabeza, pero milagrosamente evitó los vasos sanguíneos principales y el propio tronco encefálico en lo que respecta al cerebro”, confirman los doctores.

Brook se toma la cabeza y se pregunta qué pasó con el rey. Las personas del lugar le comienzan a contar a Brook qué fue lo que pasó ya que parece que él no puede recordar bien.

“A raíz de la muerte del rey, Alguien fue visto... escoltando (o llevando a la fuerza) a la princesa Shuri a bordo de un barco”, haciendo que Brook comience a recordar todo lo que pasó.

“La mayoría de los ciudadanos comunes ya han abandonado este país. Ahora que se han convertido en refugiados, ¿qué país de este mundo los aceptará...?”, cuando de la nada Brook comienza a gritar en desesperación “AHHHHHHHHHHHHHHHH” preocupando a todos porque sus heridas se han vuelto a abrir.

Brook estalla en lágrimas y sangre recordando lo que pasó con su hermano y Shuri, con lo que terminamos el flashback y volvemos al tiempo real, a la batalla de Elbaph mientras este se agarra la cabeza.

“Fue una época en la que ni si quiera sabía de la existencia de las frutas del diablo”, dice Brook. “¡¡Fue la muerte de aquel a quien le debía tanto...!! ¡¡Y la princesa cuyas facciones y comportamiento cambiaron de repente...!! ¡¡El terror se apoderó de mí... hasta el punto de que me pareció un demonio...!! Pero si ese recuerdo fuera real y no una ilusión...”, prosigue Brook mientras comienza a llorar frente a los Mugiwaras.

“Esperen, amigos... ¿Puedo, por última vez confiar en la princesa Shuri una vez más? ¿Y si ella fuera la víctima en todo esto...?” mientas vemos el cubo de hielo donde está Gunko atrapada.

Brook recuerda a la pequeña princesa mientras sigue viendo a Gunko congelada mientras este llora y grita “¡Quiero salvar a la princesa Shuri! ¡¡Por favor!! ¡Quiero su ayuda en esto! ¿Sería alguien tan amable de tenderme una mano?”, grita Brook arrodillándose frente a sus amigos.

Jimbe se saca conejos de los dedos, los Mugiwaras están completamente decididos a ayudarlo.

“¡¡No nos trates como si fuéramos extraños para ti!! Apresurémonos y destruyamos ese hielo. ¡¡¿Funcionará el rayo contra eso?!! Un solo golpe con el Radical Beam... ¡¡¡y lo hará pedazos por completo!!! ¡¡Parece que los explosivos no funcionan, ¿qué se supone que deba hacer?!!” dicen los Sombrero de Paja mientras Brook sale disparado a toda velocidad llorando de alegría porque sus amigos lo están apoyando.

Mientras tanto, nos vamos a la cafetería de la escuela morsa.

“AGGH, AHORA SÍ ESTOY SATISFECHO. Esa persona peligrosa, es un enemigo de Elbaf, ¿verdad?”, dice Luffy muy molesto pisando fuerte y terminando su carne. “¡Entonces ese tipo es mi enemigo! Siento cómo la fuerza fluye de mi en abundancia. Estoy muy emocionado. ¡En este preciso momento, no siento que nadie pueda derrotarme!”, grita Luffy mientras se manda con todo a la batalla.

Nos vamos con Imu y Loki que siguen peleando mientras alrededor de ellos los rayos caen por todos lados en los árboles incendiados.

Loki está muy molesto. “¡Oye maldito, solo atacan a los niños, qué cobardes son ustedes los del Gobierno Mundial!”. Imu responde “¿Acaso no comprendes la razón por la que los atacan? Deja que te diga el motivo, por si acaso logras entenderlo. Porque los gigantes, hace 800 años soportaron la amargura de la derrota para poder salvar a sus hijos”.

Loki grita “¡Qué es esa estupidez de hace 800 años?” a lo que Imu responde “Ja, ¡La naturaleza de una raza no cambia en unos pocos siglos...! Si simplemente secuestramos a los niños entonces los gigantes se someterán por completo a nuestra voluntad”, mientras vemos a Zaza la diosa de la lluvia llevándose a los niños.

“Incluso si no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo en este momento...la historia inevitablemente se repite. ¡Es demasiado tarde, los gigantes ahora no son más que esclavos para mí!”, grita Imu pero Loki le dice “¿De qué estás hablando, bastardo?” cuando de la nada, de atrás de él, Luffy aparece gritando a la máxima velocidad mientras carga su puño con todo su poder y haki del conquistador.

Imu lo ve de último segundo pero el golpe de Luffy consigue conectarlo, volteándole la cara mientras Luffy grita “Maldito, lárgate de Elbaph!”, finalizando así el capítulo 1186 del manga de “ONE PIECE” con las palabras del editor de que la próxima semana SÍ HABRÁ MANGA.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 1186 de “ONE PIECE”?

Apunta la fecha en tu calendario: el capítulo 1186 de “ONE PIECE” se lanzará oficialmente este domingo 28 de junio.

A diferencia de las filtraciones y los spoilers que suelen circular en redes sociales días antes, esta es la fecha de publicación oficial y definitiva. Leer el capítulo en su día de estreno es la mejor manera de apoyar al autor y disfrutar de la máxima calidad de traducción e imagen.

¿Dónde leer el capítulo 1186 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1186 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1186 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1186 este domingo 28 de junio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo comienza con un flashback de la juventud de Brook en el Reino de Esperia. El rey Luven lo pone bajo la supervisión de la reina Candel para que aprenda modales y etiqueta. Aunque Brook intenta mantener su actitud pícara e impertinente (pidiéndole ver la ropa interior a Candel), ella lo corrige con dureza, enseñándole que el respeto y la educación son la base de la verdadera fuerza.

Con el tiempo, Brook entabla una profunda amistad con Candel, quien le confiesa que entrena esgrima para proteger a su amor inalcanzable: el rey Luven. Años más tarde, tras superar el pánico que causó la visita de los Dragones Celestiales, el rey Luven y Candel se casan, y de esa unión nace la princesa Shuri. Brook se convierte en el protector y maestro de esgrima de la princesa, prometiendo dar su vida por ella en agradecimiento a sus reyes benefactores.

La felicidad del reino se apaga años después debido a una niebla tóxica que destruye los instrumentos musicales y propaga una enfermedad mortal. En medio de esta crisis, la reina Candel fallece, dejando al rey Luven, a Shuri y a Brook devastados. Aunque la niebla termina por disiparse, el país queda sumido en la ruina económica, lo que les impide pagar el “tributo celestial” exigido por el Gobierno Mundial.

Ante la falta de pago, el Gobierno Mundial le exige a Esperia el envío de mil esclavos a la Tierra Santa de Mariejois. El rey Luven se niega rotundamente a entregar a su pueblo y le declara la guerra al Gobierno Mundial. Los habitantes entran en pánico, temiendo correr la misma suerte de otros países que han desaparecido misteriosamente, pero Brook intenta calmarlos con su música.

Dos meses después, la armada del Gobierno Mundial lanza un ataque masivo e incendia el reino. Brook lucha en la costa defendiendo el país, pero corre desesperado hacia el palacio al enterarse de que los enemigos han burlado la seguridad.

Al llegar a la sala principal, Brook se topa con una escena dantesca: el rey Luven yace muerto y ensangrentado en el suelo, custodiado por una misteriosa entidad de llamas negras. Para su horror, la princesa Shuri está de pie junto a un hombre que fuma un cigarro, sosteniendo su espada ensangrentada. El capítulo termina de forma impactante cuando Shuri, con una sonrisa tétrica, se lame la sangre de la mejilla y le dice a un perplejo Brook: “La guerra ha terminado finalmente, Brook. ¿Esto te alegra, verdad?”.

Ficha técnica