Ya han salido los primeros spoilers del capítulo 1188 del manga de “ONE PIECE” en donde veremos cómo sigue la gran batalla de Elbaph entre Monkey D. Luffy e Imu Nerona. ¿Que fue lo que pasó ahora en este capítulo? Aquí te lo contamos todo.

Spoilers “ONE PIECE 1188″

TÍTULO: VACÍO.

En la página a color ( color spread ) vemos a la tripulación de los Sombrero de Paja bajo el agua.

) vemos a la tripulación de los Sombrero de Paja bajo el agua. Luffy se transforma en un genio usando el Gear 5 y pelea contra Imu.

y pelea contra Imu. También vemos a Joy Boy en uno de los recuerdos de Imu y su sonrisa se parece mucho a la de Luffy.

Al final del capítulo, Imu apuñala a Luffy después de transformar la lanza que sostiene en una espada llamada Vacío ( Void ), exactamente igual a como Crocodile apuñaló a Luffy.

), exactamente igual a como Crocodile apuñaló a Luffy. Imu le dice a Luffy al final del capítulo que sabe que Luffy no es Joy Boy, porque Joy Boy nunca sería tan débil.

HAY DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

¿Dónde leer el capítulo 1188 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1188 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1188 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1188 este domingo 5 de julio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo comienza con Luffy sorprendiendo a Loki tras golpear a Imu y mandarlo a volar con un poderoso ataque de Haki del Conquistador. A pesar de las quejas de un malherido Loki, quien se niega a descansar, Imu regresa rápidamente al combate utilizando una postura de manos llamada Omen. Con este movimiento, desata unas extrañas y dolorosas llamas negras que no queman, sino que lastiman a Luffy y se propagan por el cuerpo de Loki. Acto seguido, Imu ejecuta la técnica “Stigma, la espada del rencor demoníaco”, logrando clavar nuevamente la espada gigante en Loki a una velocidad tan extrema que Luffy ni siquiera es capaz de ver el ataque.

Por otro lado, el resto de los Mugiwara intenta desesperadamente y sin éxito romper el cubo de hielo indestructible donde se encuentra atrapada Gunko. La situación da un giro drástico cuando un ensangrentado Loki cae derrotado bajo el árbol de Adán justo encima del cubo, acompañado de su martillo Ragnir, el cual regresa a su forma de ardilla. Sorprendentemente, tras este impacto, el misterioso hielo comienza a derretirse para la alegría de Brook. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, Imu intenta repetir el mismo ataque contra Luffy; sin embargo, el capitán de los Sombrero de Paja reacciona a tiempo, se quita la capa de Elbaph y la lanza para que reciba el impacto, saliendo completamente ileso mientras los Tambores de la Libertad empiezan a resonar.

La acción se traslada al pueblo del oeste, donde Zoro se encuentra cara a cara con Sommers encima de un barco. Sommers presume que su compañero capturará pronto a los niños gigantes para terminar con todo, pero Zoro se burla asegurando que su propio compañero (Sanji) ya se dirige hacia allá y que el aliado de Sommers no regresará con vida. Esto desata la furia de Sommers, quien se abalanza con sus espinas contra Zoro, iniciando oficialmente el combate mientras el espadachín esquiva el ataque.

En el mismo pueblo, bajo una lluvia torrencial apocalíptica, la diosa de la lluvia Zaza siembra la destrucción y ahoga a los gigantes mientras se lleva a los niños. Sanji entra en escena y, aunque se niega a golpear a Zaza por ser una mujer, decide intervenir al ver el sufrimiento de las madres. Sanji localiza al verdadero responsable, el Caballero Divino Killingham, y le asesta una tremenda patada. Killingham se bloquea con su tridente y se burla de Sanji, afirmando que es inmortal y desafiándolo a matarlo, argumentando que el cocinero no posee el Haki del Conquistador necesario para vencerlo, logrando mandar a Sanji a volar de un fuerte golpe.

Mientras yace herido entre los escombros, Sanji recuerda una conversación del pasado con Scopper Gaban sobre el Haki. En el recuerdo, Gaban le cuestiona si con esa actitud podrá apoyar a Luffy como Yonkou y lo alienta a dejar atrás su autodesprecio para convertirse también en un “rey” capaz de guiar a su capitán. De vuelta al presente, los Tambores de la Libertad resuenan con fuerza y Luffy activa el Gear 5, transformándose en gigante para encarar directamente a Imu. El líder del Gobierno Mundial lo reconoce como JoyBoy, pero Luffy lo corrige con determinación: “¡Mi nombre es Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas!”, dando inicio al histórico enfrentamiento definitivo entre el Rey del Mundo, Saint Nerona Imu, y el Yonkou, Monkey D. Luffy.

Ficha técnica