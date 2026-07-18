La tensión en Westeros ha llegado a un punto de no retorno. La Danza de los Dragones entra en una de sus etapas más críticas y los fanáticos de todo el mundo cuentan las horas para ver cómo continúa el conflicto entre los Negros y los Verdes. Si no quieres perderte ni un segundo de la intriga política y las batallas aéreas, aquí te contamos la hora de estreno del capítulo 5 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”.

Horarios de estreno de “House of the Dragon” 3x05 en Latinoamérica

Apunta bien la hora en tu calendario para que no te encuentres con molestos spoilers en redes sociales. El episodio se emitirá en simultáneo a través de la señal de HBO y la plataforma Max en los siguientes horarios por país:

Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Uruguay: 11:00 p.m.

Análisis del avance: ¿Qué nos espera en el capítulo 5?

El tráiler promocional lanzado por Max nos sumerge de lleno en las consecuencias de la guerra abierta. Tras los brutales choques entre facciones, la paciencia de los líderes se está agotando.

Por un lado, escuchamos la advertencia implacable de que la piedad tiene un límite, mientras que en el bando contrario se lamentan por no haber actuado con fuego cuando tuvieron la oportunidad. El avance destaca la posición de Rhaenyra Targaryen en el Trono de Hierro, siendo señalada por sus oponentes como una reina que “ha profanado su gran casa”. Mientras tanto, Daemon Targaryen y las fuerzas aliadas se preparan para lo que promete ser un choque glorioso y sangriento en el campo de batalla.

¿Dónde ver “La Casa del Dragón” online?

Como ya es costumbre para las producciones del universo de George R.R. Martin, la única plataforma autorizada para ver el estreno online en streaming es HBO Max. Los episodios también se transmiten en televisión por cable a través de los canales de HBO.

Recuerda que para acceder al contenido en HBO Max necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma. Te sugerimos conectarte unos minutos antes de la hora indicada para evitar saturaciones en el servidor durante el lanzamiento global.

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