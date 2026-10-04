Roberto Burneo encabeza ceremonia de inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Captura de YT / JNE)
Roberto Burneo encabeza ceremonia de inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Captura de YT / JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio este domingo 4 de octubre a la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, durante una ceremonia encabezada por su presidente, Roberto Burneo, quien realizó el acto simbólico del campanazo. El titular del organismo electoral afirmó que el compromiso de la institución es con el país y con la voluntad expresada por los ciudadanos mediante el voto.

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