El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio este domingo 4 de octubre a la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, durante una ceremonia encabezada por su presidente, Roberto Burneo, quien realizó el acto simbólico del campanazo. El titular del organismo electoral afirmó que el compromiso de la institución es con el país y con la voluntad expresada por los ciudadanos mediante el voto.

“El compromiso del Jurado Nacional de Elecciones es con el Perú y con la voluntad de los ciudadanos y de los electores. Cumpliremos ese deber con firmeza” , sostuvo Burneo.

Durante su pronunciamiento, el presidente del JNE reconoció además la labor de los miembros de mesa, a quienes consideró actores fundamentales para garantizar que millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

“A los miembros de mesa, mi reconocimiento y agradecimiento. Hoy asumen una gran responsabilidad fundamental para con sus vecinos y su comunidad” , expresó.

Burneo hizo un llamado a los ciudadanos, candidatos y organizaciones políticas a participar en paz y con respeto durante los comicios que se desarrollan este domingo en todo el país. Señaló que los electores elegirán a las autoridades que conducirán sus regiones y municipios durante los próximos cuatro años.

“Hoy millones de peruanos tienen el derecho a decidir, cada voto cuenta, cada voto merece el mismo respeto. Ese es el derecho que estamos llamados a proteger” , manifestó.

Asimismo, destacó el trabajo de los integrantes del sistema electoral y señaló que el JNE desplegará cerca de 30.000 fiscalizadores en los locales de votación a nivel nacional. Precisó que la presencia del organismo continuará durante la votación, el escrutinio y las siguientes etapas del proceso.

“Nuestra presencia continuará durante la votación, el escrutinio y las siguientes etapas del proceso electoral, incluido el repliegue del material electoral” , afirmó.

Pedido de seguridad

El titular del JNE exhortó a las instituciones encargadas de la seguridad a adoptar las medidas necesarias durante toda la jornada para proteger a los ciudadanos, miembros de mesa, trabajadores del sistema electoral y candidatos.

También pidió a las organizaciones políticas y a los postulantes respetar las reglas democráticas y la voluntad de los electores.

“Quien aspira a gobernar debe respetar las reglas democráticas y la voluntad de los electores” , señaló.

Burneo invitó a los peruanos a acudir a votar con libertad y responsabilidad. A quienes aún no hayan decidido su voto, les recomendó revisar las propuestas de los candidatos mediante la plataforma Voto Informado.

“Lo que hoy se elige tiene que ver con la vida de cada familia, con las necesidades de su barrio y con el futuro de la comunidad” , sostuvo.

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Finalmente, el presidente del JNE saludó la presencia de observadores internacionales durante la jornada electoral y destacó su aporte a la transparencia, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.