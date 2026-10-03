Roberto Burneo aseguró que tomarán decisiones en el pleno del JNE con objetividad y con apego a la ley. (Foto: JNE)
Roberto Burneo aseguró que tomarán decisiones en el pleno del JNE con objetividad y con apego a la ley. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el pleno de su institución tomará acciones de forma prudente y transparente. Esto, faltando horas para que se lleven a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el 4 de octubre.

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