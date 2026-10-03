El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que el pleno de su institución tomará acciones de forma prudente y transparente. Esto, faltando horas para que se lleven a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el 4 de octubre.

“El JNE viene trabajando arduamente en todo el proceso de fiscalización, de voto informado y todas las decisiones jurisdiccionales van a seguir tomándose con la independencia, la prudencia, la tranquilidad y objetividad que la Constitución y la ley nos da”, dijo a la prensa este viernes. Burneo participó en la supervisión de traslado de material electoral faltante a todas las sedes de Lima y el Callao.

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El titular del JNE aseguró que los miembros del pleno son profesionales que actúan de forma consciente. “A la ciudadanía, invocamos la tranquilidad, que el JNE siempre va a actuar apegados a la Constitución y a la ley”.

“Vamos a tomar las decisiones que las oportunidades merezcan y van a ser debidamente motivadas, comunicadas y transparentadas”, agregó el magistrado. Todo esto en respuesta a las críticas contra su gestión y a las demoras del jurado electoral en tomar decisiones vinculadas a los comicios locales.

Sobre postulaciones de alcaldes como primeros regidores

Este sábado, en declaraciones a RPP, Roberto Burneo fue consultado específicamente sobre la falta de pronunciamiento del JNE sobre alcaldes que son candidatos a primeros regidores en listas donde los postulantes a la alcaldía han renunciado. El juez evitó dar una respuesta clara y reiteró que este caso específico no ha sido materia de consulta en procesos pasados.

El presidente del JNE dijo que en estas elecciones se le consultó al pleno si un alcalde podía ser candidato a primer regidor, y ante esto señalaron que sí era posible. Recordó que hubo casos similares en las elecciones del 2018 y 2022, pero destacó que el aspecto nuevo es que el candidato a la alcaldía renuncia en pleno proceso.

“Muchos piensan que el JNE está dilatando decisiones y está dejando de lado la predictibilidad que puede tener el ciudadano a efectos de tomar decisiones, pero hemos sido consecuentes hasta el momento”, aseguró. Burneo insistió en que el JNE no fue consultado sobre este aspecto y que, por esto, solo pueden resolver sobre casos específicos.

“El JNE va a tomar decisiones efectivamente, estamos siempre en sesión permanente, conversando de todos los temas, no solo de este tema, sino cualquier otro y se ha venido tomando decisiones”, reiteró. El titular del JNE concluyó en que actuarán con consecuencia y respetando las normas y la Constitución.