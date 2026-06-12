La posibilidad de ver a Youna y Samahara Lobatón llegar al altar quedó descartada. Luego de que la influencer confirmara públicamente que los planes de matrimonio que tenían ya no se llevarían a cabo, el barbero decidió contar su versión y explicar qué ocurrió entre ambos. Durante una transmisión en vivo, aseguró que la decisión fue tomada de manera conjunta y tras largas conversaciones en las que analizaron su realidad actual, sus proyectos personales y los desafíos que enfrentan como pareja. Aunque reconoció que el tema sigue siendo doloroso, dejó en claro que la separación de sus planes de boda no estuvo relacionada con una falta de amor. A continuación, te contamos cuáles fueron los motivos que llevaron a la pareja a cancelar su matrimonio y qué dijo Youna sobre el futuro de su relación.

¿POR QUÉ YOUNA Y SAMAHARA DECIDIERON NO CASARSE?

Youna explicó que ambos llegaron a la conclusión de que continuar con los preparativos del matrimonio terminaría afectándolos emocionalmente. Según contó, las conversaciones que tuvieron tras la salida de Samahara del reality ‘La Granja VIP’ les permitieron analizar su situación y entender que sus caminos no coinciden actualmente.

“Samahara salió y hablamos muchas veces de lo que ella y yo sentíamos y llegamos al punto de que era hacernos daño”, expresó durante una transmisión.

¿QUÉ PROBLEMAS IMPIDEN QUE CONTINÚEN CON SUS PLANES?

Uno de los principales obstáculos es que ambos viven realidades diferentes. Mientras Samahara mantiene su vida y proyectos en Perú, Youna todavía no tiene definido si regresará al país de manera permanente.

“Ella va a vivir en Perú; yo no tengo planes de vivir en Perú. Me gustaría, pero no tengo algo fijo. Tengo que poner a mi hija primero”, manifestó. Para él, la incertidumbre sobre su futuro impide asumir compromisos tan importantes como una boda.

¿CÓMO INFLUYE EL ESTADO DE SALUD DE YOUNA EN ESTA DECISIÓN?

El barbero también recordó que atraviesa un proceso médico que limita sus posibilidades de regresar a Perú. Debido al tratamiento que sigue en Estados Unidos, considera riesgoso abandonar el país por periodos prolongados, especialmente ahora que observa avances en su recuperación.

“Conversamos y llegamos al punto de que ella tiene que vivir su vida. No puede ponerse un stop por mí”, afirmó. Asimismo, señaló que no sería justo pedirle a Samahara que deje de lado sus metas para acompañarlo. Aunque admitió que la extraña, aseguró que ambos optaron por una decisión dolorosa, pero necesaria.

¿AÚN EXISTE AMOR ENTRE YOUNA Y SAMAHARA LOBATÓN?

A pesar de que el matrimonio quedó suspendido, Youna aseguró que los sentimientos entre ambos continúan intactos. Incluso reconoció que la noticia le genera tristeza porque todavía existe un fuerte vínculo emocional con la madre de su hija.

“Es triste porque ella dice que nos amamos. La amo mucho, siento que ella también me ama mucho”, comentó. Sin embargo, indicó que el cariño que se tienen fue precisamente una de las razones que los llevó a poner fin a sus planes, según informa el diario La República.

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