Pamela López ha sacudido las redes sociales tras protagonizar recientemente un inesperado momento cómico en el reality ‘La Granja VIP Perú’. Desde su ingreso al reality de Panamericana TV, la trujillana ha sabido captar la atención del público, ya sea por las tensiones con otros participantes o por su desenvolvimiento en distintas dinámicas. En esta ocasión, ha dejado de lado las controversias personales para demostrar una sorprendente faceta humorística, parodiando a Samahara Lobatón con una interpretación que no solo desató carcajadas entre sus compañeros, sino que también generó una ola de reacciones en plataformas digitales. Su desempeño ha sido ampliamente comentado por los usuarios, quienes resaltaron su naturalidad frente a cámaras y abrió el debate sobre su posible incursión en el humor televisivo.

¿CÓMO FUE LA PARODIA DE PAMELA LÓPEZ A SAMAHARA LOBATÓN?

Durante una actividad de integración donde los concursantes de ‘La Granja VIP Perú’ debían personificar a sus colegas, López asumió el reto de interpretar a Samahara Lobatón, con quien ya había tenido ciertos roces en la convivencia. La trujillana ejecutó una parodia minuciosa que incluyó desde la recreación de disputas con Paul Michael hasta el uso de expresiones virales vinculadas a Renato Rossini Jr.

Incluso López se animó a imitar el hábito de Lobatón de chuparse uno de sus dedos, logrando que incluso la propia hija de Melissa Klug celebrara la actuación. Sus compañeros de encierro no ocultaron sus carcajadas, convirtiendo este segmento en el hito más replicado de la jornada televisiva.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES ANTE LA ACTUACIÓN DE PAMELA LÓPEZ?

El momento no tardó en trasladarse a redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir clips de la imitación y a comentar sobre su desempeño. Muchos coincidieron en que López mostró habilidades inesperadas para la comedia, destacando su naturalidad frente a cámaras.

Comentarios como “López tiene talento para ser actriz cómica” o “sería un buen jale para ‘JB’” reflejaron el entusiasmo del público, que rápidamente convirtió la escena en tendencia, según recoge el diario La República.

¿QUÉ OTROS TALENTOS HA MOSTRADO PAMELA LÓPEZ EN EL REALITY?

No es la primera vez que Pamela López llama la atención dentro del programa. En emisiones anteriores, ya había sorprendido al demostrar destreza en la marinera, luciendo elegancia en el baile. Además, participó en un playback junto a Melissa Klug interpretando “Son cosas del amor”, lo que le permitió ganar reconocimiento dentro del show. Estas apariciones han evidenciado su interés por explorar distintas facetas en televisión, en un proceso de reinvención tras su mediática relación pasada con Christian Cueva.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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