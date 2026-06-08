Resumen

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Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al llamar en vivo a Youna para pedirle ropa para su hija, generando una respuesta incómoda del barbero frente a todos. | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al llamar en vivo a Youna para pedirle ropa para su hija, generando una respuesta incómoda del barbero frente a todos. | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Por Redacción EC

Samahara Lobatón reapareció ante sus seguidores con una transmisión en vivo luego de su reciente paso por el reality “La Granja VIP”. En medio de la conversación con sus fans, decidió marcarle a Youna, quien reside en Estados Unidos, y advirtió desde el inicio que la llamada sería pública.