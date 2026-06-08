Samahara Lobatón reapareció ante sus seguidores con una transmisión en vivo luego de su reciente paso por el reality “La Granja VIP”. En medio de la conversación con sus fans, decidió marcarle a Youna, quien reside en Estados Unidos, y advirtió desde el inicio que la llamada sería pública.

La influencer explicó ante la audiencia que su hija Xianna “no tiene ropa para salir” y, sin rodeos, le pidió al barbero que le envíe prendas desde el extranjero. “Como me respondas mal vas a ser funado en todo mi live de TikTok”, le dijo entre seria y en tono de advertencia, mientras la conversación se desarrollaba ante la mirada de cientos de usuarios conectados.

“Eso me puedes decir en privado”: la respuesta de Youna

La incomodidad de Youna quedó marcada en una frase que rápidamente se volvió titular: “Okey, eso me puedes decir en privado, no en un live”. Con esas palabras, el barbero dejó claro que no estaba de acuerdo con ventilar asuntos económicos y de crianza de su hija frente a un público virtual.

Lejos de ceder, Samahara insistió en mantener la conversación a la vista de todos: “No, pa’ que estés en compromiso de mandar la ropa”, replicó, reforzando la idea de que su intención era dejar sentado, en vivo, el pedido hacia el padre de su hija. La escena reflejó, una vez más, la dinámica tensa y mediática que ha caracterizado la relación de ambos, ya antes expuesta en enfrentamientos por pensión, educación y custodia.

Qué le pidió Samahara y por qué generó polémica

Durante la llamada, Samahara no solo mencionó que la niña necesitaba ropa, sino que detalló las prendas que esperaba que Youna enviara: jeans, mallas y “ropa para salir”, precisando tallas y hasta haciendo bromas sobre la estatura de la pequeña Xianna. El nivel de detalle, sumado al tono entre reclamo y presión pública, alimentó el debate en redes sobre si el pedido era legítimo o una exposición innecesaria.

Para muchos usuarios, el punto de discusión no fue la necesidad de la menor, sino la forma y el escenario elegidos para plantearla. Algunos consideraron que la influencer usó el live como herramienta para “obligar” a Youna a responder y mostrarse como un padre responsable ante la audiencia, mientras otros criticaron que se mezclen necesidades de una niña con una dinámica de espectáculo virtual.

Un conflicto que viene de antes

El episodio no surge en un vacío mediático: Samahara y Youna arrastran una historia de idas y vueltas públicas, desde disputas económicas por la educación de su hija hasta fuertes acusaciones sobre las condiciones para que el barbero pueda ver a la menor. En programas de espectáculos y redes sociales se han difundido antes enfrentamientos donde se cuestiona el nivel de apoyo económico y la forma en que ambos gestionan la crianza compartida.

En paralelo, la participación de Samahara en “La Granja VIP” también ha mostrado su lado más emocional, con momentos en los que rompió en llanto al hablar de sus hijos y de Youna, evidenciando que su situación familiar sigue siendo un punto sensible. Todo esto ha convertido a la expareja en protagonistas recurrentes de titulares y debates sobre exposición mediática, corresponsabilidad parental y límites de la vida privada en redes.

Reacciones en redes y cuestionamientos

Tras la difusión del clip, las redes se llenaron de comentarios divididos: hubo quienes respaldaron a Samahara por reclamar en público lo que consideran una obligación básica de un padre, y quienes la criticaron por usar a su hija y la necesidad de ropa como presión frente a las cámaras. La frase de Youna pidiendo que el tema se trate en privado fue interpretada por algunos como una muestra de madurez, mientras otros la vieron como una manera de evadir responsabilidades.

El episodio también reavivó el debate sobre hasta qué punto los conflictos familiares deben convertirse en contenido para lives, vistas y viralidad en TikTok y otras plataformas. Entre los comentarios más repetidos, muchos usuarios pidieron que ambos prioricen la estabilidad emocional de Xianna y manejen sus desacuerdos lejos de la exposición mediática.

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