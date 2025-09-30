En las últimas horas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, tanto argentino como peruano, debido al término de su relación de casi dos años. Esta decisión ha sido objeto de especulación en la prensa, donde se señala que la distancia y posibles tensiones familiares podrían haber influido en la relación de la pareja. Sin embargo, pese a que el presentador de televisión confirmó esta sorprendente noticia, horas después se arrepintió de haber anunciado su ruptura con la modelo, revelando los sorprendentes motivos. De esta manera, ambos personajes mantienen a sus seguidores a la expectativa sobre el futuro de su noviazgo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MARCELO TINELLI SE ARREPIENTE DE HABER ANUNCIADO EL FIN DE SU RELACIÓN CON MILETT FIGUEROA?

El pasado 24 de septiembre, Marcelo Tinelli sorprendió a su público al anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa tras 2 años de relación. A pesar de que el presentador de televisión reveló que quedaron en buenos términos, los medios argentinos han empezado a especular sobre la aparición de una tercera persona: Sabrina Rojas, una modelo y conductora de gran trayectoria. Sin embargo, tras varios días del inesperado anuncio, el productor sorprendió al referirse sobre su ruptura con la peruana en el podcast “Ángel responde” a través de YouTube.

Durante la entrevista, Tinelli se mostró arrepentido por la manera en la que comunicó el fin de su relación amorosa con Milett, argumentando que se pudo haber manejado de otra manera más formal. Por ello, el presentador de 65 años no dudó en reconocer su error y aclarar que todo fue producto de un impulso, más que de una conversación previa. Incluso, revelar su situación sentimental generó críticas desde diversos sectores, lo que afectó emocionalmente a ambos. Así, el famoso argentino confirmó que la actriz nacional y Doña Martha formarán parte de la segunda temporada de “Los Tinelli” que está a poco de iniciar grabaciones y que se estrenará mediante Amazon Prime.

“El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente. En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera. Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países. Va a estar. Separados o no va a estar, es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen, lo que sea, es un reality”, contó Tinelli para el programa de Ángel de Brito.

¿QUÉ ESPECULACIONES EXISTEN ENTRE SABRINA ROJAS Y MARCELO TINELLI?

En los últimos días, Sabrina Rojas fue señalada como la supuesta “tercera en discordia” en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La hipótesis tomó fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera referencia a su nombre, comentario que también fue retomado por Agus Rey en una entrevista con Magaly Medina. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el tema ha generado revuelo tanto en los medios como en redes sociales.

No es la primera vez que Rojas se ve envuelta en rumores sentimentales. Previamente se la relacionó con el actor Facundo Pieres, algo que ella misma negó categóricamente en el programa ‘Los Profesionales de Siempre’. “No lo conozco, no me interesa el polo”, señaló, añadiendo que saludar personas en lugares públicos no significa un vínculo afectivo.