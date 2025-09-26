Tras confirmar su ruptura definitiva con Milett Figueroa, el conductor argentino Marcelo Tinelli desmintió categóricamente haber sido infiel a la modelo peruana con Sabrina Rojas, presentadora y su compañera en el podcast.

Este jueves 25 de septiembre, en una entrevista con el programa ‘Polémica en el bar’, Tinelli aseguró que su ruptura con Milett fue de mutuo acuerdo y sin la intromisión de terceros.

“Gracias a Dios no hay ni una tercera, ni un tercero acá, nadie” , señaló tajante. “Es una separación, entre una pareja que hubo mucho amor, muchísimo amor. No sé si tanto para fuera, pero si nosotros sentimos mucho amor y es una etapa terminada”, dijo antes.

Argentino confirma el fin de su relación con Milett Figueroa. (YouTube: Carnaval Stream)

De igual, y consultado por la prensa de su país, Marcelo detalló que su romance con Milett acabó por una “suma de diferencias y perspectivas divergentes” en cuanto a temas de la vida, y no una falta de amor.

“Son varios motivos, no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor… son miradas diferentes y me parece que bueno, hasta ahí llegamos”, manifestó. “[El amor] creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo”, agregó.

Los rumores sobre Sabrina Rojas

La controversia se intensificó luego de que los periodistas argentinos Ángel de Brito y Agus Rey dejaran entrever que Tinelli tendría una “química especial” con Sabrina Rojas, modelo y conductora que lo acompaña en su nuevo podcast.

El miércoles 24 de septiembre, en un enlace con ‘Magaly TV: La Firme’, Rey señaló directamente a Rojas, asegurando: “Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”.

La conductora que sería la 'manzana de la discordia' entre Marcelo TInelli y Milett Figueroa. (YouTube: Carnaval Stream)

¿Qué dijo Milett Figueroa tras ruptura con Marcelo Tinelli?

Por su parte, Milett Figueroa se pronunció sobre el término de la relación, confirmando la versión de Tinelli sobre un acuerdo mutuo, aunque se mostró reservada respecto a las especulaciones.

A través del conductor Ric La Torre, la modelo indicó: “Sí, terminó por mutuo acuerdo. Y sí, no hay vuelta atrás”. Luego, cuando fue consultada sobre los rumores de una infidelidad con Rojas, la peruana se limitó a responder: “Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí”.

Por otro lado, Milett hizo referencia a su reciente polémica con los presentadores de LAM (Argentina), Yanina la Torre y Angel de Brito, a quienes llamó “cobardes” por haber sugerido que su vínculo con Marcelo fue acuerdo financiero.

“Todo lo que dijeron hoy es falso por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional”, aclaró. “No voy a permitir que se me ensucie” , complementó.

Modelo se pronuncia luego de su separación con Tinelli y está furiosa. (Foto: América TV)

Marcelo Tinelli confirma su ruptura definitiva con Milett Figueroa

Durante una transmisión de su recién estrenado podcast ‘Estamos de paso’, Marcelo Tinelli confirmó el fin de su noviazgo con la modelo peruana de 33 años Milett Figueroa, con quien mantenía una relación desde el 2023, asegurando que “siempre tendrá cariño y amor” por ella.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Yo estoy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años ”, anunció el conductor en vivo, sin detallar los motivos de la ruptura.

Tras ello, agregó: “El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos”.

Sin embargo, Marcelo fue contradictorio al asegurar que esta era una “ruptura definitiva”, pero que “uno no sabe en qué puede terminar todo”, justificando su ambigüedad al considerar a Figueroa una “muy buena novia, muy buena mujer”.

Modelo aún mantiene sus fotos con Marcelo Tinelli en sus redes sociales. (Instagram: @milett)