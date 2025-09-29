Milett Figueroa rompió su silencio tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli. Al respecto, la actriz y modelo peruana reveló detalles de su separación del famoso conductor de televisión.

En conversación vía Messenger con el programa “La noche habla”, Milett Figueroa ofreció sus primeras declaraciones, luego que Marcelo Tinelli anunciara el fin de su relación tras dos años juntos.

Según Milett, la separación no fue tema de uno solo, sino que ambos tomaron la decisión de romper su romance. “Sí, terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, explicó Figueroa.

Milett Figueroa revela cómo fue el término de su relación con Marcelo Tinelli.

Ric La Torre, conductor de “La noche habla”, siguió con la conversación y le preguntó a Milett Figueroa si es que descartaba los rumores de una presunta infidelidad de Marcelo Tinelli.

Lejos de aclarar las suposiciones, Milett solo precisó que no retomaría su relación con Tinelli. “Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, escribió.

Milett Figueroa es consultada si Marcelo Tinelli le fue infiel.

Como se sabe, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantuvieron un romance de dos años. Ahora, la modelo peruana no aclaró si es que se mantendrá en Argentina desarrollando su carrera o regresará a Perú. Eso sí, su nombre ha sido voceado como nueva participante del reality “Gran Hermano”.