A una semana de que el conductor argentino Marcelo Tinelli anunciara el fin de su romance de dos años con Milett Figueroa, el presentador ha sorprendido al confirmar su reconciliación.

Previamente, este lunes, en diálogo con el presentador Ángel de Brito, Tinelli ya había manifestado su tristeza y autocrítica al decir que “tal vez me apuré al contarlo”, en una aparente retractación.

Sin embargo, el histórico presentador confirmó que retomó su vínculo con Milett tras una semana separados, declarando al medio argentino Teleshow : “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo”.

En ese sentido, Tinelli explicó la ruptura como “una turbulencia pasajera”, precisando hubo “unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos como todas las parejas”.

Luego, asumió la responsabilidad por sus dichos iniciales, anunciados en el primer episodio de su podcast: “Por eso después le pedí disculpas, porque era algo podríamos haber charlado un poco”, dijo Tinelli, haciendo un mea culpa.

Milett Figueroa se pronuncia y califica ruptura de “cortocircuito”

Mientras la noticia de la ruptura circulaba, Figueroa mantuvo el silencio hasta la reciente gala de los premios Martín Fierro 2025, donde brindó detalles respecto a su rompimiento.

Por ello, al ser consultada, Milett se mostró directa, indicando el conflicto fue un tema común “de cualquier pareja”.

“Sí, lo que pasó fue lo que ocurre todas las parejas. Fue una discusión acerca una manera de pensar la otra persona de repente no estaba de acuerdo”, explicó, revelando “cada uno impuso su pensamiento y ahí hubo un cortocircuito, lo cual ya él explicó y después se conversó y todo bien”.

A su vez, Milett aclaró la disputa no se debió a un drama personal, sino a una diferencia de opinión de índole laboral, lo que ella minimizó al calificarlo como “algo laboral, básicamente, pero nada grave de nuestra relación. Eso es lo gracioso”.

La modelo también admitió el anuncio de Tinelli ocurrió en un momento de tensión: “Bueno, estamos conversando porque él dijo se adelantó a decir algo, lo hizo por enojo y todo bien”, reveló Milett, quien dijo luego: “Yo sé también, obviamente, como cualquier ser humano se enoja y explota. Es algo pasa en todas las parejas”.