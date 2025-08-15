Ante las especulaciones por un posible sabotaje de Jefferson Farfán, a la participación de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz confirmó que este domingo 17, la hija de Melissa Klug, sí confesará sus secretos.

De forma inesperada, la producción había anunciado que la edición con Samahara sería pospuesta, ya que Suheyn Cipriani, que tuvo una reveladora participación la semana pasada, regresaría al sillón rojo para responder a las alteradas declaraciones de su madre, a quien había acusado de haberla maltratado cuando era niña.

" He visto con sorpresa y también con humor, que hay una cantidad de anuncios y de comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de ‘El Valor de la Verdad’, cosa que es imposible que suceda con todo cariñ o" , inició diciendo el periodista y conductor del programa.

En palabras de Beto, “Suheyn decidió no responderle a su madre”, por lo que, respetaron su elección, indicando que el programa con Samahara continuaría de acuerdo a lo planificado.

“Más tarde [Suheyn] nos llamó a decir que había pensado mejor y que no quería hacerlo”, precisó el periodista. “Como no lo va a hacer, la programación continúa tal cual estaba planificada. Este domingo sale ‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón” , agregó.

De ese modo, ante las especulaciones por una posible intromisión de Jefferson Farfán, Ortiz, fiel a su estilo, dijo no tuvo injerencia. “El señor Jefferson Farfán no es director de ‘El Valor de la Verdad’, ni tampoco es editor general de Panamericana TV hasta donde yo sé”, sentenció.

Samahara Lobatón se presentará este 17 de agosto en ‘El Valor de la Verdad’, donde revelará secretos de Farfán, a quien ella consideró un padre cuando este mantuvo una relación con Melissa Klug, su madre.

Entre las revelaciones están una supuesta triple relación que Jefferson tuvo con la madre de su última hija, Darinka Ramírez, una exsaliente conocida como Delany López y su actual enamorada, Xiomy Kanashiro.