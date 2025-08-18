Samahara Lobatón sorprendió a más de uno con sus declaraciones en “El valor de la verdad”. Sentada en el sillón rojo, la hija de Melissa Klug habló de diversos aspectos de su vida e incluso se animó a revelar que sus ingresos como influencer le permiten mantener un estilo de vida bastante cómodo.

En un momento de la entrevista con Beto Ortiz, Samahara contó que tiene el apoyo de hasta tres personas para realizar las tareas del hogar. Tras esta revelación, el conductor le preguntó cuánto ganaba como influencer.

“Muy bien, lo suficiente para vivir en paz”, respondió en un inicio Samahara. Ante esta respuesta, Beto Ortiz insistió en preguntarle un aproximado de sus ingresos mensuales.

Samahara Lobatón reveló que gana S/10 mil en un mal mes como influencer. (Foto: Instagram)

¿Cuánto dinero gana Samahara Lobatón por su rol como influencer?

Samahara Lobatón indicó que, en un buen mes de trabajo con sus redes sociales, podría llegar a ganar hasta S/40 mil. Sin embargo, resaltó que no todos los meses son buenos, así que “en un mal mes” solo ganaría “S/10 mil”.

“No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, precisó Samahara Lobatón, luego que Beto Ortiz precisara que podría llegar a ganar S/300 mil en un año regular.

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del programa; sin embargo, respondió con la verdad a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.