El espacio también podrá ser visto en el canal de YouTube de 'El valor de la verdad'.
El polémico segmento será emitido este domingo a las 10 p.m., una vez que termine el dominical Panorama, en Panamericana TV (canal 5).
Samahara Lobatón es la nueva invitada al programa 'El valor de la verdad', que conduce el periodista Beto Ortiz, que se emitirá este domingo 17 de agosto en la señal de Panamericana TV.
Según se aprecia en el avance del programa, compartido en YouTube, Samahara Lobatón revelará detalles poco conocidos sobre su lazo afectivo con Jefferson Farfán, quien durante varios años fue pareja de su madre, Melissa Klug.