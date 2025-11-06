Samahara Lobatón reapareció en una entrevista en “Magaly TV, la firme”, donde no solo habló de su reconciliación con Bryan Torres, sino que aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su madre Melissa Klug, luego del fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, padre de su última hija.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Samahara Lobatón no tuvo reparos en hablar sobre su familia y, con una expresión firme, evitó entrar en polémica, pero le envió un mensaje a la ‘Blanca de Chucuito’.

“De ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que la amo, pero no voy a opinar. Ella saldrá a aclararlo”, reafirmó Lobatón, dejando en claro su apoyo a su madre, pero evitando hablar del tema.

Samahara Lobatón lanza misil sobre la supuesta 'prima' de Josimar. (Foto: ATV)

Como se recuerda, Melissa Klug y Jesús Barco mantenían una relación a distancia que terminó luego que el deportista fue captado en una reunión con otros futbolistas y mujeres desconocidas.

Al respecto, Melissa Klug habló con “Magaly TV, la firme” y confirmó el fin de su relación con el padre de su última hija.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug responde a las críticas tras su separación de Jesús Barco

“Estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación”, dijo Klug, programa que expuso al deportista. Sin embargo, descartó que su distanciamiento se haya dado por “terceras personas”.

Chalaca brinda más detalles de su ruptura con Jesús Barco. (Foto: América Hoy)

En su comunicación, Klug aseguró que perdió la confianza en Jesús Barco debido a las numerosas reuniones que mantuvo. “El simple hecho de que él estuviera allí ya es una falta de respeto. Lo que haya hecho, además, no lo sé”, puntualizó.