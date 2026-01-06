Escuchar
(2 min)
La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película | Foto: AFP / Difusión / Composición EC

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película | Foto: AFP / Difusión / Composición EC

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película | Foto: AFP / Difusión / Composición EC
La actriz estadounidense ya ha firmado para participar en la producción de esta película | Foto: AFP / Difusión / Composición EC
Por Agencia EFE

El filme de suspenso ‘The Housemaid’, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried y basado en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela en la gran pantalla que contará con el regreso de la estrella de ‘Euphoria’ como productora ejecutiva.

“La empleada”, película protagonizada por Sydney Sweeney, tendrá una secuela
Cine

“La empleada”, película protagonizada por Sydney Sweeney, tendrá una secuela

“Avengers: Doomsday” presenta su tercer teaser y confirma el regreso de los X-Men
Cine

“Avengers: Doomsday” presenta su tercer teaser y confirma el regreso de los X-Men

“Avatar: Fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares de recaudación
Cine

“Avatar: Fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares de recaudación

Mickey Rourke en el hoyo: ¿Cómo pasó de actuar en “Iron Man 2” y “The Wrestler” a perder su casa?
Cine

Mickey Rourke en el hoyo: ¿Cómo pasó de actuar en “Iron Man 2” y “The Wrestler” a perder su casa?