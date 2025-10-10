Títulos como “Bailando con Lobos” y “Yellowstone” han convertido a Kevin Costner en un referente del ‘western’. Y en su nuevo proyecto, la estrella se propone contar la cara más real del oeste americano.

“El viejo oeste con Kevin Costner” es el nombre de la docuserie para History Channel que Kevin Coster conduce y produce junto a la historiadora Doris Kearns Goodwin.

Juntos nos ofrecen un repaso por batallas cruciales y personajes icónicos de este espacio y tiempo tan importantes en la historia de los Estados Unidos.

Sinopsis

La docuserie “El viejo oeste con Kevin Costner” (cuyo título original es “The West”) abarca desde la decisiva victoria del jefe Little Turtle sobre el Ejército de los Estados Unidos, que desencadenó la contraofensiva del general ‘Mad’ Anthony Wayne y el inexorable avance hacia el oeste, hasta la tenaz resistencia de las tribus de nativos americanos.

La producción compuesta por ocho episodios combina archivo histórico y entrevistas a expertos de renombre mundial.

Cada episodio estará dedicado a un capítulo crucial del oeste americano y personajes como Lewis y Clark y Sacagawea.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Fecha de estreno

“El viejo oeste con Kevin Costner” se estrenará en History Channel en América Latina este 12 de octubre del 2025.