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Resumen

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Alberto Goachet, Co-CEO del Grupo Fahrenheit, analiza el fenómeno creativo de la publicidad peruana. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Alberto Goachet, Co-CEO del Grupo Fahrenheit, analiza el fenómeno creativo de la publicidad peruana. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Alberto Goachet

Hace unos días fui invitado por Marco Loret de Mola a su programa “Perú Potencia”, un espacio que nació con un propósito muy claro: demostrar, a través de historias reales, que el Perú tiene un potencial inmenso cuando decide creer en sí mismo.

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