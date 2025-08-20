“Superman”: fecha de estreno en HBO Max

El icónico superhéroe de DC Comics regresa a la pantalla con una nueva propuesta cinematográfica que busca conquistar tanto a los fanáticos de toda la vida como a las nuevas generaciones. La nueva película de “Superman” hará su debut en HBO Max este 26 de septiembre, marcando un acontecimiento importante para los seguidores del género de superhéroes y del universo DC.

Este lanzamiento no solo representa el retorno de uno de los personajes más influyentes de la cultura popular, sino también una oportunidad para redescubrir la esencia de Clark Kent en una era en la que los héroes enfrentan retos más humanos y complejos que nunca.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Un superhéroe que nunca pasa de moda

A lo largo de los años, “Superman” ha tenido múltiples versiones en cine y televisión. Desde la mítica interpretación de Christopher Reeve hasta las más recientes adaptaciones modernas, el Hombre de Acero ha demostrado una capacidad inigualable para reinventarse.

Esta nueva cinta apuesta por un equilibrio entre el homenaje a la tradición del personaje y un giro narrativo que lo conecta con los desafíos de la actualidad. No se trata únicamente de mostrar sus superpoderes, sino de explorar la dualidad de un hombre que debe cargar con la responsabilidad de salvar al mundo mientras intenta encontrar su lugar en él.

Un estreno exclusivo en streaming

A diferencia de anteriores producciones, la llegada de “Superman” no será a la cartelera de los cines, sino directamente en HBO Max. Esta estrategia refuerza el crecimiento del streaming como plataforma clave para los estrenos de alto impacto.

El 26 de septiembre los suscriptores podrán acceder a la película en cualquier momento y disfrutar de esta nueva versión con la comodidad de verla desde casa. Además, la llegada del filme a la plataforma está acompañada por material adicional exclusivo, lo que enriquece la experiencia de los seguidores.

La película ya está disponible en servicio digital.

Tráiler oficial

Lista de actores

David Corenswet – Clark Kent / Superman

– Clark Kent / Superman Rachel Brosnahan – Lois Lane

– Lois Lane Nicholas Hoult – Lex Luthor

– Lex Luthor Isabela Merced – Hawkgirl

– Hawkgirl Edi Gathegi – Mister Terrific

– Mister Terrific Nathan Fillion – Guy Gardner

– Guy Gardner Anthony Carrigan – Metamorpho

Ficha técnica