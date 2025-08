Tras varios meses de especulaciones, Edison Flores confirmó públicamente su separación de Ana Siucho, madre de sus dos hijas, a finales de junio. La ruptura puso fin a una de las relaciones más queridas y seguidas del entorno deportivo y del espectáculo nacional.

Ahora, el futbolista ha vuelto a llamar la atención, no por su desempeño en la cancha, sino por un mensaje que compartió en sus redes sociales el pasado 5 de agosto. El texto fue interpretado por muchos como un reflejo de su estado emocional en medio de esta nueva etapa.

“ Y un día te das cuenta... que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo [...] sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas. Que el lujo más grande era poder elegirte cada día”, se leía en sus historias de Instagram.

El mensaje de Flores generó múltiples reacciones entre sus seguidores y volvió a poner su vida privada en el foco. (Foto: Redes sociales)

El mensaje, original de una cuenta de contenido motivacional, fue replicado por el futbolista sin mayor comentario, lo que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores. Para muchos, se trató de una manera indirecta de hablar sobre el proceso que viene atravesando tras el fin de su matrimonio.

Flores y Siucho se casaron en diciembre de 2019 en una fastuosa ceremonia en el Estadio Monumental de Lima, evento que incluso fue televisado. A lo largo de su relación, compartieron en redes sociales una imagen de familia sólida y cercana, lo que contribuyó a que su vínculo fuera seguido de cerca por el público.

La relación entre Flores y Siucho fue una de las más mediáticas del fútbol peruano. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir rumores de distanciamiento, especialmente tras la mudanza de Siucho a Estados Unidos junto a sus hijas. Finalmente, fue el propio futbolista quien, en junio, emitió un comunicado oficial en el que informaba sobre la separación:

“Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás ”, escribió, añadiendo que ambos seguían colaborando por el bienestar de sus hijas y solicitando respeto por su vida privada.

Desde entonces, la separación ha sido tema de conversación tanto en medios deportivos como de espectáculos. Mientras Ana Siucho continúa con su vida en el extranjero, Edison Flores parece estar enfocándose en una etapa de reflexión y nuevos comienzos.