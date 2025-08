Dayanita volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras realizar una transmisión en vivo el último martes, donde apareció visiblemente afectada y confesó atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Entre lágrimas, la actriz cómica expresó su arrepentimiento por decisiones pasadas, incluyendo, según dejó entrever, su salida del elenco de Jorge Benavides.

“ A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo… Yo quiero pedir perdón por todo lo que ha pasado. A veces no entiendo... la gente lo único que hace es insultarme. A veces no quiero seguir con todo esto”, dijo llorando en la transmisión, que rápidamente se viralizó.

Dayanita también reveló que ya no puede costear el departamento donde vivía en Lima junto a su familia, por lo que actualmente reside en un modesto cuarto dentro de su propio circo, ubicado en Chepén, La Libertad.

“ Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago … a veces me arrepiento de todo”, manifestó mientras mostraba el colchón donde duerme.

Dayanita pidió perdón públicamente y denunció recibir constantes insultos y llamadas ofensivas. (Foto: Composición)

Durante el mismo ‘en vivo’, señaló que se siente decepcionada de haber confiado en personas que no lo merecían, y que está siendo blanco de llamadas ofensivas y constantes insultos, lo que ha afectado seriamente su estado emocional.

“Extraño mucho a mi papá. Solo estoy con algunos compañeros, amigos, que me acompañan acá. Me arrepiento de dejar muchas cosas… Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante ”, agregó.

Dayanita aseguró que ha cambiado su comportamiento y que ahora se dedica de forma seria y disciplinada a su trabajo en los circos. Como parte de su mensaje final, compartió su número de Yape para recibir apoyo económico de sus seguidores, e invitó al público a asistir a su circo, que, según el programa Todo se filtra, no ha estado llenando funciones.