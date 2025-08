Durante la emisión del martes 5 de agosto de Esto es Guerra, Mario Irivarren sorprendió al abrir su corazón en vivo al hablar de su relación con Onelia Molina, luego de ser consultado sobre su reciente viaje juntos a Chile. La pareja había sido vista en el aeropuerto de Santiago, lo que levantó especulaciones sobre un posible regreso sentimental.

El momento más emotivo se dio cuando Mathías Brivio, conductor del programa, le preguntó directamente a Irivarren si el viaje habría sido para reconciliarse con su expareja. Aunque evitó confirmar la versión, Mario se mostró profundamente conmovido.

“Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber. Pero algo que puedo afirmar es que, indiferentemente de lo que pase entre Onelia y yo, ella siempre será mi amor . Vivimos dos años de relación juntos. Fue una relación muy sana, muy linda, y eso no se va a borrar nunca”, dijo el chico reality.

Mario Irivarren revive su historia con Onelia Molina. (Foto: Redes sociales)

La emoción creció cuando le pidieron dedicarle unas palabras a Onelia. Mario, visiblemente afectado, le ofreció disculpas públicas con un mensaje que tocó a muchos:

“ No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón . Yo sé que no fue mi intención. Pero finalmente, son mis actos. La hice pasar momentos muy feos durante estos meses que no se merecía”, dijo con la voz quebrada. “ Ella no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó y ese es un dolor que me acompaña todos los días, es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome”, añadió.

El también conductor de podcast finalizó su mensaje con una reflexión sincera: “No puedo viajar al pasado y borrar lo que pasó, pero que sepa ella y lo sepan todos, que de lo más profundo de mi corazón, le pido disculpas por cada segundo triste que haya pasado por mi culpa ”.

La aparente cercanía entre ambos volvió a quedar en evidencia cuando el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, reveló imágenes de la pareja en el aeropuerto de Santiago. Aunque ninguno compartió fotos juntos durante el viaje, las coincidencias en sus publicaciones en redes sociales confirmaron que habían estado en los mismos lugares.

“ Ellos se hicieron los locos con su ‘regreso’ y viajaron al extranjero pensando que nadie se daría cuenta de que estaban juntos”, comentó el portal de espectáculos. “Hoy invocamos a las ratujas en el aeropuerto y a todos los programas de espectáculos, para que les den la bienvenida que se merecen”, añadieron.

Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial de que hayan retomado su relación, lo dicho por Irivarren en el set de Esto es Guerra dejó entrever que los sentimientos entre ambos aún están latentes, y que para él, Onelia sigue siendo una persona irremplazable en su vida.