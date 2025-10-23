Después de varias semanas alejada de cámaras, la exconductora de televisión Maju Mantilla reapareció en un evento, confirmado que aceptó las disculpas de su esposo, Gustavo Salcedo, tras la difusión de audios donde hablaba negativamente de ella.
La modelo, que volvió a sus actividades como embajadora de una marca de cuidado facial, fue abordada por la prensa al salir del evento. Al ser consultada sobre si aceptaba las disculpas de Salcedo, Mantilla respondió: “Sí”
CONOCE MÁS: Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para firmar conciliación: “Te botaré a la calle por adulterio”
Previamente, Salcedo había confesado al programa Amor y fuego que continuaba enamorado de Mantilla y que buscaban mantener una buena relación por el bien de la familia.
“El amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar...”, expresó.
Salcedo también ofreció disculpas públicas a Maju Mantilla por la difusión de audios en "Magaly TV: La Firme", donde admitía haberla seguido, comentando que dichos audios no debieron filtrarse y que le han afectado a ambos.
“Hay audios que no debieron filtrarse. Nos han hecho quedar mal a ambos. Ya fue suficiente”, comentó. Además, no descartó una reconciliación, afirmando: “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, a corregir nuestros errores y vivir en paz”.
MÁS INFORMACIÓN: Mayra Couto sobre las escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”
Por otro lado, al encontrarse con la prensa, la modelo dijo estar agradecida por el trabajo que tiene actualmente, esto luego de renunciar a la conducción de ‘Arriba mi gente’, magazine de Latina TV.
“Siempre agradecida, agradecida de acá, trabajando, una marca que me gusta, que uso”, indicó, para complementar: “Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo”.
VIDEO RECOMENDADO
Contenido sugerido
Contenido GEC