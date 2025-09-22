Alejandra Baigorria es una de las figuras de la farándula peruana que más atención despierta entre los medios y sus seguidores, no solo por sus proyectos personales, sino también por sus constantes polémicas. Entre ellos diversos hechos que ocurrieron durante su boda con Said Palao, su cuestionada amistad con Onelia Molina y Mario Irivarren, entre otras. Sin embargo, recientemente ha despertado el interés de sus fans al revelar que logró superar una exigente competencia internacional representando al Perú. Esto le permitió ubicarse en una buena posición frente a sus demás compañeras de otros países. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

ALEJANDRA BAIGORRIA DESTACA EN UNA IMPORTANTE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN BRASIL

El último sábado, Alejandra Baigorria compartió con mucho entusiasmo a sus miles de seguidores en las redes sociales su experiencia participando en su primer Hyrox, una carrera de fitness de competición internacional, que se llevó a cabo en São Paulo, Brasil. La empresaria se mostró feliz de ser la única peruana en este importante evento en la que quedó en la posición 14 de su categoría, superando a más de 80 mujeres de otros países. De hecho, la esposa de Said Palao confirmó que estará presente en la próxima edición que se desarrollará en Río de Janeiro, donde promete seguir preparándose y dejar el nombre del Perú en todo lo alto.

#miprimerhyrox #hyrox #brasil #saopaulo ♬ sonido original - alejandrabaigorria @alejandrabaigorriaalcala Mi primer Hyrox en São Paulo 🇧🇷 Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí 💪. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia: ahí es donde una se prueba, se descubre y se da cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser. Hoy me llevo el corazón lleno, la experiencia vivida y la motivación de seguir buscando nuevos desafíos. Porque la vida se trata de eso: de atrevernos a dar el primer paso, de salir de la zona de confort y de no rendirnos nunca. #alejandrabaigorria

“El reto más grande deportivamente. Nunca había sentido esto, pero mi corazón estaba muy feliz, mi mente estaba muy fuerte, mi cuerpo muy agotado, lloré de mi vida, no podía creerlo, de verdad que fue una maravilla para m. Mi primer Hyrox en São Paulo. Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia“, contó Baigorria, quien consideró este reto como el más importante en su vida.

¿QUIÉN ES VERÓNICA ALCALÁ, MAMÁ DE ALEJANDRA BAIGORRIA?

María Verónica Alcalá Bustíos, madre de Alejandra Baigorria, fue una cotizada modelo y presentadora de televisión peruana durante los años 90. En esa época, logró ganar mucha fama al conducir un segmento de aeróbicos en el programa ‘Zona de Impacto’, un espacio deportivo dirigido por Javier Meseses y que cautivó al público por su peculiar carisma y natural belleza. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también formó parte de varios videoclips, apareció en portadas de reconocidas revistas y calendarios, convirtiéndose en una de las modelos más solicitadas en ese momento.

Tras el transcurso de los años, Verónica optó por alejarse de la pantalla chica y enfocarse más al cuidado de sus cinco hijos. Por un lado, Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria fueron frutos de su primer compromiso con Sergio Baigorria. Luego de su divorcio, la exmodelo formó una nueva familia y dio a luz a Thamara Medina Alcalá. Asimismo, Verónica tiene otros dos menores hijos, de 17 y 11 años, quienes prefieren mantenerse alejados de la televisión y fueron fruto de su relación con Raphael Scheelje Muro.

De esta manera, la exmodelo de Zona de Impacto siempre suele mostrar a través de sus redes sociales lo orgullosa que está de sus hijos y, a pesar de que es un personaje público, trata de mantener la privacidad de ellos, principalmente de los menores de edad. Por ahora, Verónica Alcalá desarrolla una faceta como empresaria, dedicándose a la venta de pescados y mariscos mediante su emprendimiento llamado “La reina del mar”.