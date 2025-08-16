Ante las especulaciones que lo vinculan a Rosángela Espinoza, el chico ‘reality’ Patricio Parodi dijo que “se toma con humor” los rumores, indicando que solo mantiene una sólida amistad con la ‘Chica Selfie’.

“Lo tomo con humor, me mato de risa. No me hago paltas, nosotros somos amigos”, declaró Parodi en ‘América Hoy’, haciendo referencia a los comentarios sobre un posible romance.

El popular ‘guerrero’ explicó que, aunque tuvo un distanciamiento en el pasado debido a la competitividad del programa, con el tiempo retomaron su amistad. “Después de tiempo nos volvimos a aceptar”, finalizó.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

Por su parte, Rosángela Espinoza también desmintió las especulaciones en el mismo programa, "Esto es Guerra". La modelo se refirió directamente a la pregunta de si su reciente ruptura con el empresario chileno Edgar San Martín tuvo algo que ver con un acercamiento a Patricio Parodi.

“Con Patricio solo hay acercamiento amical, no tiene nada que ver con la ruptura que tuve hace poco. Que quede claro” , enfatizó Espinoza.

Patricio Parodi le abre las puertas al amor

A casi un año de su ruptura con la exreina de belleza, Luciana Fuster, el competidor de ‘Esto es Guerra’ dijo que “no le cierra las puertas al amor”. Sin embargo, aclaró que no lo está buscando activamente, sino que deja que las cosas fluyan.

“Mis puertas están más abiertas que las mismas puertas de Pachacamac, solamente que tiempo al tiempo. No lo busco, si llega, llega, si no está chévere, está bueno también”, comentó, para luego indicar que mantiene “contacto cero” con todas sus exparejas.