El chico ‘reality’ Patricio Parodi se pronunció tras la difusión de imágenes en las que aparece muy cercano a la modelo Onelia Molina durante el festival de reggaetón Cochinola, realizado el pasado fin de semana.

En la última edición de 'Esto es Guerra’, el competidor negó tener una relación sentimental con la joven y lanzó duras críticas contra la prensa de espectáculos.

CONOCE MÁS: Filtran conversación de Onelia Molina con íntima revelación sobre Patricio Parodi

“Onelia ha desmentido que Piero (Arenas) le haya preguntado eso y que esas fueron las palabras” , señaló Parodi, en referencia a la conversación viral entre Molina y Arenas, donde supuestamente la modelo habría insinuado una atracción hacia él.

Sin embargo, Parodi fue más allá y expresó su molestia con los medios de comunicación, rechazando las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con Onelia.

“No es sorpresa para nadie que soy el enemigo perfecto de la prensa, porque los detesto a todos, todo tipo de prensa. No comparto su trabajo. Lo respeto, que hagan lo que quieran, pero no lo comparto”, afirmó.

MÁS INFORMACIÓN: Patricio Parodi habla por primera vez de la relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli

El ‘capitán de Los Leones’ también se mostró indignado por lo que considera un intento de escándalo mediático, al relacionarlo con la ex pareja de su amigo Mario Irivarren.

“Onelia ya aclaró la conversación que tuvo con Piero. No se venda morbo. One y yo simplemente somos amigos. Pero claro, ¿qué vende más? Fastidiar con la ex de mi amigo, de Mario” , declaró tajante.