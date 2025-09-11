¡Qué susto! El chico ‘reality’ Said Palao reveló que ha sufrido un profundo corte en el rostro durante un viaje a México con Alejandra Baigorria, a donde fue para celebrar el cumpleaños de ella, su esposa.

A través de sus redes sociales, el deportista informó que se lesionó durante un partido de básquet, motivo por el cual recibió atención médica de emergencia.

“Bueno, chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet” , comentó, añadiendo que la herida no fue resultado de su práctica de judo o de su participación en “Esto es Guerra”.

Al respecto, Baigorria se mostró visiblemente afectada por el accidente. A través de sus propias historias de Instagram, expresó su nerviosismo. “Yo, la más nerviosa y asustada”, escribió.

Palao compartió imágenes de la herida y del momento en que los médicos lo atendieron. A pesar de lo aparatoso del corte, aseguró a sus seguidores que ya se encuentra estable. “Pero ya estamos bien”, escribió.