La preventa de Panamericana Televisión se convirtió este año en el escenario del regreso más comentado de la industria: la reaparición de Gisela Valcárcel, una de las figuras más emblemáticas de la pantalla peruana. Con una sonrisa amplia y la energía que la caracteriza, la popular “Señito” ingresó al recinto en medio de aplausos y un ambiente cargado de expectativa.

Apenas tomó el micrófono, Valcárcel dejó claro que su regreso no era un simple reencuentro con una casa televisiva, sino el inicio de una nueva etapa que tendrá un significado especial en su trayectoria. “Buenas noches. Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado” , expresó. Luego recordó, con evidente emoción, que Panamericana fue un espacio donde vivió algunos de los momentos más felices de su carrera.

Tras su presentación, conversó con la prensa y reafirmó su entusiasmo. “Me siento feliz de estar en la televisión” , dijo, subrayando que esta nueva etapa no representa un retorno al pasado, sino a un canal transformado: “Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz” .

Consultada sobre sus expectativas, Gisela evitó las respuestas grandilocuentes y se centró en un deseo simple pero contundente: “Que la televisión siga siendo entretenida , que seamos una apuesta más entre las muchas buenas apuestas que tendrá la televisión este año y que tengamos la oportunidad de conectar nuevamente”.

En un momento del diálogo con la prensa, la conductora profundizó en su conocida frase: “acá somos los que llamamos la televisión” . Valcárcel explicó que, si bien aprecia el mundo digital y se está adaptando a él, su vínculo con la TV sigue siendo irremplazable.

“A mí me encantan los digitales, pero amo la televisión, es mi primer amor ”, afirmó. “ La televisión conecta casi mágicamente con lo que yo hago y yo conecto a través de la televisión. Es decir, a mí me encanta”.

Una Panamericana con nuevos rostros

La preventa también sirvió para presentar a nuevas figuras del canal, como Susana, un talento joven que forma parte del proceso de renovación de la señal. Gisela celebró esta apuesta: “Creo que va a ser una etapa entretenida. Creo que va a ser una etapa arriesgada y me gusta eso” .

Finalmente, ante la inevitable pregunta sobre la sensación de “volver a casa”, la conductora respondió entre risas: “Se siente bien, pero claro, déjenme entrar todavía al canal”.