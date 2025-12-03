La preventa 2025 de Panamericana Televisión dejó uno de los momentos más inesperados y comentados de la noche: el retorno oficial de Jorge Benavides a la casa televisiva donde inició su carrera hace casi cuarenta años. El anuncio fue realizado por Christian Rivero, quien pidió al público un fuerte aplauso para recibir al popular humorista, desatando ovaciones en el auditorio.

Benavides subió al escenario visiblemente conmovido y comenzó a recordar sus primeros pasos en la televisión peruana. “ Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en Trampolín a la Fama en el 84 . A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, bromeó. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”.

Su retorno marca un nuevo capítulo en una trayectoria consolidada por décadas, especialmente tras liderar el programa humorístico de mayor rating de los sábados. Sin embargo, el comediante aclaró que, aunque ya forma parte de Panamericana TV, aún no existen detalles concretos sobre lo que será su próximo proyecto. “Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos nombre del programa. Obviamente será algo nuevo” , precisó ante la expectativa del público.

En un gesto que sorprendió por su transparencia y tono conciliador, Benavides agradeció públicamente a ATV, señal donde ha trabajado durante los últimos cinco años. “Mi contrato termina a fin de año, pero el señor Marcelo Cúneo ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí en la preventa” , señaló.

“He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos en ATV. El trato ha sido excelente. He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas … Vamos rotando por diferentes canales y esta vez me toca con Panamericana”, agregó

El humorista también dedicó palabras especiales a Susana Umbert, directora de Contenidos de Panamericana TV, a quien considera una figura decisiva en su crecimiento profesional. “¿Sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert ”, expresó. “ Yo trabajo con ella desde hace 40 años. He sido testigo de todos los éxitos que ella ha traído a la televisión peruana” .

Benavides destacó que Umbert es una profesional que prefiere mantenerse detrás de cámaras, pero cuyo aporte ha marcado hitos en la pantalla chica.

Finalmente, el comediante cerró su intervención con un mensaje de gratitud y compromiso. “Muchas gracias, Susana, por pensar en mí. Gracias a Panamericana y feliz. Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB ”.

Su regreso se perfila como uno de los movimientos televisivos más relevantes del 2025, generando expectativa entre anunciantes, colegas y seguidores que esperan el relanzamiento de uno de los humoristas más influyentes del país.