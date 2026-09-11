El comediante brindó detalles sobre la delicada situación médica que afrontó el recordado actor previo a su fallecimiento | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El comediante brindó detalles sobre la delicada situación médica que afrontó el recordado actor previo a su fallecimiento | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El comediante Jorge Benavides confirmó que realizará un homenaje en televisión a Enrique Espejo, conocido como “Yuca”, tras confirmarse su deceso este viernes 11 de septiembre a los 75 años de edad.

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