El comediante Jorge Benavides confirmó que realizará un homenaje en televisión a Enrique Espejo, conocido como “Yuca”, tras confirmarse su deceso este viernes 11 de septiembre a los 75 años de edad.

Durante una entrevista telefónica con 24 Horas, Benavides señaló que el programa de este fin de semana ya fue grabado, de modo que el tributo televisivo se emitirá en la siguiente edición.

“El programa está grabado, pero ya la próxima semana estamos conversando para hacerle un pequeño homenaje como se merece para recordarlo”, manifestó Benavides sobre la producción especial que alista en Panamericana TV.

En la misma conversación, el comediante brindó detalles referentes a las complicaciones físicas que afrontó el recordado actor en sus últimos meses de vida.

JB confirmó homenaje para su amigo Yuca. (@photo.gec) / ERNESTO QUILCATE

“Él sufrió un accidente que lo dejó muy herido, nosotros estábamos en contacto con los médicos, pero ellos nos dijeron que era muy difícil”, declaró respecto a la evolución del cuadro clínico que atravesaba Yuca.

La muerte de Yuca fue anunciada por Jorge Benavides, quien mediante una publicación en redes sociales lo recordó como parte importante de sus producciones cómicas.

Asimismo, a través de la misma publicación, compartió un video recopilatorio con los pasajes más destacados de la trayectoria de Espejo en la pantalla chica.

“Yuca era de esos personajes que solo con su presencia sin decir nada te daba risa, nunca dejé de pensar en él”, concluyó el productor al despedir a su excompañero de trabajo y ofrecer el pésame a sus familiares.

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