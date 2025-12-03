Este martes, América TV, durante la presentación de sus proyectos para el 2026, reveló un importante cambio en la conducción de “Mande Quien Mande”, actualmente conducido por María Pía Copello.

Y es que, tras diez años al frente de ‘América Espectáculos’, la actriz y presentadora Rebeca Escribens, asumirá la conducción de MQM, en reemplazo de Copello, quien estaría conduciendo otro espacio en el mismo canal, pero en diferente horario.

De ese modo, durante el evento ‘Conexión 2026′, Escribens, quien deja el bloque de espectáculos que presentaba, expresó sus sentimientos encontrados ante este nuevo reto profesional.

“Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años”, declaró.

Rebeca Escribens

En ese sentido, la actriz reconoció que fue complicado separarse de su equipo de trabajo, pues considera que la “la sinergia entre conductor y productor es básica para el éxito del programa”.

Sin embargo, explicó que su traslado a MQM le permitirá explorar nuevas oportunidades en la conducción, rompiendo con el formato más protocolar al que estaba acostumbrada.

“MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas”, indicó, aunque aseguró que ya ha tenido una buena sintonía con el productor del magazine, Marco Díaz.

“Es un ser maravilloso, si no lo hubiera conocido antes hubiera sido más difícil mi decisión, pero ya he tenido un acercamiento y tiene un corazoncito hermoso y me gusta trabajar con su equipo, es un equipo humano muy bonito”, acotó.

¿Cuál es el nuevo programa de María Pía Copello?

El cambio de mando se da en el contexto del nuevo proyecto de la saliente conductora, María Pía Copello, quien confirmó en septiembre que tendría un nuevo espacio en América TV, aunque con una fecha de estreno postergada inicialmente, lo que la mantuvo en MQM hasta diciembre.

“Todo lo que se ha dicho, que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora, que yo me iba a emprender un nuevo proyecto, todo eso es verdad”, había confirmado Copello en su momento.

La conductora indicó que el nuevo proyecto se emitirá una vez a la semana, que le permitirá más tiempo para asuntos personales y viajes.