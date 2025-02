Alfredo Benavides ofreció una sincera entrevista al diario Trome, en el que habló sobre diversos pasajes de su vida privada, entre ellos, recordó que hace un tiempo sufrió un problema en la lengua y le tuvieron que retirar un tejido para hacer una biopsia, ya que su doctor le indicó que debían descartar un posible cáncer.

“Cuando me detectaron un problema en la lengua y me cortaron un tejido para hacerme biopsia. El médico me comunicó que era muy probable que tenga cáncer”, contó el actor cómico al citado medio.

Al final, el tejido no era maligno, por lo que se descartó un posible cáncer. “Todo salió bien, pero si salía positivo, tampoco lo decía. No asumo la posibilidad de vivir enfermo estando enfermo”, señaló.

Alfredo Benavides temió caer en prisión

En medio de una investigación por presunto lavado de activos, Alfredo Benavides enfrentó un pedido de 36 meses de prisión preventiva en 2024; sin embargo, dicha solicitud no procedió y fue rechazada por el Poder Judicial.

Alfredo Benavides interpreta al popular 'Niño Alfredito' en diversos sketches. (Foto: Instagram)

Al respecto, el hermano de Jorge Benavides reconoció que sí sintió temor de caer en prisión. “Me asustaba, pero a solas. Por dentro me estaba haciendo mi…, pero nunca lo demostré”, dijo.

Finalmente, el actor cómico aseguró que, si llegara a caer en prisión, varias personas irían a visitarlo. “No le hecho daño a nadie y siempre me porté bien”, puntualizó Benavides.