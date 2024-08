¿Un nuevo romance en ATV? La influencer y personalidad mediática Roxana Molina besó, de forma sorpresiva, al comediante Alfredo Benavides durante la grabación de un capítulo de “JB en ATV”, despertando polémica por el nacimiento de un posible romance.

Ante las imágenes, la joven Molina se pronunció, indicando que siente admiración por el comediante y dejó entrever que podría nacer un vínculo amoroso entre ambos. Respecto a los detalles de su inesperado beso, la popular Roxanacha comentó que Benavides “cerró los ojos”, en señal de disfrute.

“Fue un besito que se dio en uno de los sketchs den de ‘JB en ATV’ y hasta donde sé Alfredo está soltero, no está casado y yo también estoy soltera, así que será el momento de que el amor fluya en los pasillos de ATV . Esto pasó cuando me dieron mi pauta y al leerla dije: Aquí debe haber un besito... ¡Ah , y él cerró los ojos!”, dijo a Trome.

Por otro lado, Molina dejó entrever que existe la posibilidad de un romance con Alfredo Benavides. “No sé, tal vez nazca el amor”, dijo para luego referirse a la modelo Gabriela Serpa que vio el beso en la grabación. Como se recuerda, Serpa fue vinculada sentimentalmente con el hermano de Jorge Benavides.

“Yo no me percaté lo de Gabrielita, porque entré, me lo chapé y salí, pero sospecho que con ‘Gabi’ todo bien, espero que no me diga que soy ‘robamaridos’, ja, ja, ja”, relató negando alguna enemistad con la modelo.

CONOCE MÁS: Las claves para entender la participación de Alfredo Benavides en la trama de corrupción que lo coloca como presunto testaferro millonario

La reacción de Gabriela Serpa y la respuesta de Alfredo Benavides





Tras presenciar el beso y acercamiento romántico de Alfredo Benavides y Roxana Molina, Gabriela Serpa mostró su incomodidad por la escena. Al ser entrevistada por “Magaly TV, al Firme”, Gabriela advirtió que ya no realizarán giras artísticas con el humorista.

Es que, durante una de las funciones circenses de Alfredo y Gabriela, el comediante deslizó la posibilidad de reiniciar su vínculo amoroso. Hace unos meses, la modelo y bailarina terminó su relación con Gonzalo Méndez, presunto estafador que le robó sus ahorros.

Por su parte, cuando a Benavides le preguntaron por quien se decidiría, si era por Gabriela o Roxana, el humorista huyó de los reporteros sonriendo pícaramente. Además, la joven influencer no dudó en halagar al hermano de Jorge Benavides, destacando sus virtudes.