“América Hoy” está cerca de volver a la televisión y aún se desconoce quien tomará el lugar de Ethel Pozo en la conducción. Ahora, Edson Dávila señaló que Jazmín Pinedo tuvo la opción de ingresar al programa; sin embargo, no aceptó la oferta.

Edson Dávila fue invitado al programa ‘Más Espectáculos’ y confirmó que la popular ‘Chinita’ no aceptó la propuesta para ser la conductora de “América Hoy”, que el próximo lunes 2 de febrero regresa a la pantalla chica.

El popular ‘Giselo’ llegó hasta el programa de Jazmín Pinedo para promocionar el inicio de la nueva temporada de “América Hoy”, dejando en suspenso la presentación de la nueva conductora.

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy” para la temporada 2026. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Jazmín señaló que conocía al nuevo personaje que se sumará a dicho programa y, por ello, Edson le respondió: “Tú no vas a ser porque no has querido”, dejando sin palabras a la presentadora.

Con estas declaraciones se confirmarían los rumores en torno a que Jazmín Pinedo estaba cerca de sumarse a la conducción de “América Hoy”; sin embargo, al final las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Cabe recordar que, en junio próximo, Jazmín Pinedo cumplirá cuatro años al frente de “Más espectáculos”, espacio que se mantiene líder en su horario con información de la farándula local e internacional.