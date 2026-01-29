Escuchar
(2 min)
Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy” para la temporada 2026. (Foto: Instagram)

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy” para la temporada 2026. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy” para la temporada 2026. (Foto: Instagram)
Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy” para la temporada 2026. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

“América Hoy” está cerca de volver a la televisión y aún se desconoce quien tomará el lugar de Ethel Pozo en la conducción. Ahora, Edson Dávila señaló que Jazmín Pinedo tuvo la opción de ingresar al programa; sin embargo, no aceptó la oferta.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy”
Farándula

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy”

¿Mario Irivarren planea casarse con Onelia Molina? Esto dijo el chico reality
Farándula

¿Mario Irivarren planea casarse con Onelia Molina? Esto dijo el chico reality

Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”
Farándula

Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”

Christian Cueva se olvida de la polémica y dedica romántico mensaje a Pamela Franco
Farándula

Christian Cueva se olvida de la polémica y dedica romántico mensaje a Pamela Franco